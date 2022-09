 Dit zijn de 150 beste werkgevers van Europa

Met alle uitdagingen waarmee de wereld de komende jaren wordt geconfronteerd, is het essentieel om te focussen op een cultuur met vertrouwen als basis - Great Place to Work® heeft voor de twintigste keer de lijst van Best Workplaces in Europa bekendgemaakt. De lijst is gebaseerd op onderzoek onder 1,4 miljoen medewerkers van meer dan 3.000 organisaties in 37 Europese landen. Deze erkenning is gebaseerd op de feedback van de eigen medewerkers op het gebied van vertrouwen, innovatie, waarden en leiderschap.



Organisaties worden, naast de 60 stellingen, ook beoordeeld op hoe succesvol zij zijn in het creëren van een inclusieve werkervaring. Een hoge mate van respect, eerlijkheid en welzijn helpt bij het creëren van een organisatiecultuur met een hoog niveau van vertrouwen. Dit resulteert ook in ambassadeurschap van de huidige medewerkers. Zo zou 90 procent van de medewerkers bij de Best Workplaces in Europa hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden.

Met alle uitdagingen waarmee de wereld de komende jaren wordt geconfronteerd, is het essentieel om te focussen op een cultuur met vertrouwen als basis. Zodat organisaties overleven en blijven groeien.

De lijst bestaat uit vier categorieën: klein (20-49 medewerkers), middelgroot (50-499 medewerkers), groot (500+ medewerkers) en multinational. Multinationale organisaties moeten op tenminste drie nationale lijsten in Europa staan en moeten wereldwijd minimaal 1.000 medewerkers hebben, waarvan minimaal 40 procent (of 5.000 medewerkers) buiten het land van het hoofdkantoor werken.



De top vijf Best Multinational Workplaces

1. DHL Express

2. AbbVie

3. Hilton

4. Hilti

5. Salesforce



Nederlandse organisaties op de lijst

Dit jaar staan 16 Nederlandse organisaties op de lijst (vijf multinationals en tien nationale organisaties):

Top 25 Best Multinationals

#2 AbbVie

#3 Hilton

#4 Hilti

#5 Salesforce

#12 C hiesi

#15 Deloitte

Top 50 Best Large Workplaces

#16 AFAS Software

#29 DEPT®

#34 AFTER’S COOL

#48 Xelvin

#50 Kindergarden

Top 50 Best Medium Workplaces

#24 Viisi Hypotheken

#34 Incentro

#49 Werkmandejong

Top 25 Best Small Workplaces

#9 Republiq

#22 Dopper

Nieuwkomers op de lijst zijn: DEPT®, AFTER’S COOL, Xelvin en Dopper.



Nederlandse organisaties maken het verschil op plezier, eerlijkheid en leiderschap

De Nederlandse Best Workplaces in Europa maken het verschil op onderstaande drie stellingen:

‘Dit is een leuke plek om te werken’ (tien Nederlandse organisaties: 95 procent versus Top 150: 90 procent)

‘Als ik oneerlijk behandeld word, geloof ik dat ik een eerlijke kans krijg als ik het bespreekbaar maak’ (tien Nederlandse organisaties: 94 procent versus Top 150: 89 procent)

‘Ik kan management iedere redelijke vraag stellen en krijg daar een eerlijk antwoord op’ (tien Nederlandse organisaties: 94 procent versus Top 150: 89 procent) * De Trust Index score is de gemiddelde score op basis van 60 stellingen op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Respondenten geven scores op basis van een 5 puntenschaal: van bijna altijd niet waar tot bijna altijd waar.