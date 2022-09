 22 procent slaagt er niet in om thuisnetwerken en apparaten van medewerkers te beveiligen

Meer dan een op de vijf (22 procent) Nederlandse bedrijven onderneemt geen stappen om netwerkbeveiliging uit te breiden naar thuiswerkers - Ruim een of de vijf Nederlandse bedrijven (22 procent) beschermt de thuisnetwerken en slimme apparaten van werknemers niet. Dat blijkt uit een onderzoek van BlackBerry Limited naar cyberbeveiligingsrisico’s bij thuiswerken. Uit dat onderzoek blijkt ook dat Nederlandse thuiswerkers bij aanschaf van een slim apparaat prioriteit geven aan de prijs van een product (41 procent), gevolgd door gebruiksvriendelijkheid (34 procent).



Slechts 30 procent van de ondervraagden die een slim apparaat bezit zegt dat veiligheid in de top drie staat van belangrijkste redenen om een product te kopen. Dit verhoogt het risico op cyberaanvallen voor bedrijven en hun werknemers, aangezien hybride en thuiswerken de norm worden.



Beveiligen thuisnetwerk

Uit het onderzoek onder 1000 thuiswerkers in Nederland blijkt dat meer dan een op de vijf (22 procent) zegt dat hun werkgever niets heeft gedaan of niet heeft gecommuniceerd over het beveiligen van het thuisnetwerk of slimme apparaten, of dat ze niet weten of ze wel voldoende beschermd zijn. Bovendien zegt slechts een kwart van de Nederlandse werknemers dat hun organisatie de internetverbinding thuis heeft beveiligd (25 procent). Het gebruik van een zakelijke VPN-verbinding wordt door slechts 34 procent van de bedrijven verplicht gesteld. Daarnaast heeft een kwart (25 procent) cyberbeveiligingssoftware op thuisapparaten geïnstalleerd en 25 procent een cyberbeveiligingsbeleid opgesteld met advies voor slimme apparaten en thuiswerken.



Netwerkbeveiliging

In heel Europa zegt ruim 75 procent van de thuiswerkers dat hun werkgevers geen stappen hebben ondernomen om de netwerkbeveiliging uit te breiden naar thuisapparaten, zoals een beveiligde internetverbinding thuis. Dit is met name zorgwekkend voor kleine en middelgrote bedrijven. Die hebben volgens BlackBerry-onderzoek te maken met meer dan elf cyberaanvallen per apparaat per dag.

"Slimme apparaten vinden steeds vaker hun weg naar ons huis, niet alleen om ons leven gemakkelijker te maken, maar ook om kosten te besparen. Dit brengt echter een verhoogd risico met zich mee, aangezien onbeveiligde apparaten het perfecte doelwit zijn voor cyberaanvallers," zegt John Schaap, Senior Director Benelux & Nordics, van BlackBerry Cybersecurity. "Nu consumenten prioriteit geven aan aanschafkosten boven beveiliging en bedrijven er niet in slagen om hun huishoudelijke slimme apparaten te beschermen, lopen zowel persoonlijke als bedrijfsgegevens gevaar.Tijdens de pandemie namen de aanvallen toe en we verwachten de komende maanden een soortgelijke golf. Dat komt door de wereldwijde stijging van kosten van levensonderhoud, een mogelijke recessie, escalerende conflicten en stijgende cyberverzekeringspremies. Dat zorgt voor de perfecte omstandigheden voor cybercriminelen. Daarom dringen we er bij bedrijven op aan om de slimme apparaten niet te vergeten. Die zijn steeds vaker een onderdeel van het thuiskantoor. Laten we ze zowel slim als veilig houden bij het voorbereiden op de uitdagende economische tijden die voor ons liggen."



