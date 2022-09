 38 cases maken kans op een Bronzen, Zilveren of Gouden Effie Award 2022

Welke marketingcases droegen bij aan buitengewoon resultaat? - Voor de 40ste editie van de Effie Awards, wereldwijd de meest prestigieuze vakprijs voor de marketing- en reclamebranche, zijn 38 cases ingezonden. Het totale aantal ingezonden cases waarin marketing en/of communicatie een belangrijke of doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het behalen van een buitengewoon resultaat, is daarmee beduidend hoger dan vorig jaar. De uitreiking van de Effie Awards vindt dit jaar op dinsdag 8 november plaats in Theater Amsterdam.



Naar verwachting zullen ruim 500 mensen uit de marketing- en reclamebranche de uitreiking bijwonen.



Juryproces

De vakjury’s van de zeven categorieën van de Effie Awards zijn deze week gestart met het jureren van de cases. De 60 juryleden, onder hen zowel vertegenwoordigers van de bureau- en adverteerderszijde als onafhankelijke onderzoekers, zullen de cases beoordelen aan de hand van de specifieke eisen die per categorie gelden. Uit de selectie van de vakjury’s zal vervolgens de hoofdjury, bestaande uit hoofdjuryvoorzitter Alfred Levi, onafhankelijk hoofdjurylid Hans Middelhoek en de voorzitters van de zeven deeljury's, de uiteindelijke winnaars selecteren.



Diversiteit

Over de samenstelling van de hoofdjury is in de afgelopen weken veel gezegd en geschreven. Hoofdjuryvoorzitter Alfred Levi zegt hier het volgende over: "Ik betreur de commotie die is ontstaan. Iedereen die mij persoonlijk kent, weet dat diversiteit een onderwerp is dat mij na aan het hart ligt. In de samenstelling van de deeljury’s zijn de laatste jaren al flinke stappen gezet. Ik kijk ernaar uit dat we die diversiteit volgend jaar ook nog meer terugzien in de hoofdjury."



Uitreiking op 8 november

De uitreiking van de Effie Awards vindt ook dit jaar plaats na afloop van het grootste marketing- en communicatiecongres van Nederland: Marketing en Effie LIVE! (voorheen 24 Festival). In Theater Amsterdam luisteren op 8 november overdag 500 mensen naar verschillende internationale topsprekers, om vervolgens aan te schuiven bij een exclusief galadiner waar de Effie Awards worden uitgereikt. De presentatie van de avond is dit jaar in handen van Ciana Mayam, bekend van NPO Radio 1, AD en Kassa.