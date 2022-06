 Effie Awards 2022 open voor inzending

Welke marketing- en communicatiecases waren het meest effectief? - Vanaf nu is het weer mogelijk om cases in te zenden voor de Effie Awards. Bureaus en adverteerders met een case waarin marketing en/of communicatie een belangrijke of doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het behalen van een buitengewoon resultaat, kunnen deze tot 26 augustus aanstaande via https://inzenden.effie.nl/ inzenden.



Na de succesvolle introductie vorig jaar zijn de drie nieuwe categorieën, ‘Branded Customer Experience’, ‘Succesvolle Introductie’ en ‘Impactvolle Propositie’, nu al niet meer weg te denken uit het totale aantal categorieën van de Effie Awards. Namens de Effie-stuurgroep zegt Hans Middelhoek daar het volgende over: "De verbreding van het aantal categorieën kwam vorig jaar op het juiste moment. Communicatie is niet langer een afgebakend domein. Marketing, communicatie, media: het is allemaal één domein. Juist de geïntegreerde aanpak zorgt voor effectiviteit. Door het aantal categorieën te verbreden, maken ook een ander soort cases kans op een Effie en leren we van de vernieuwingen in ons vak. Vorig jaar zagen we daar al de eerste mooie voorbeelden van. We hopen dit jaar nog meer inspirerende cases, ook van een nieuwe generatie bureaus, te kunnen bekronen."



Tips en Effie Coaches

Om iedereen die een case wil inzenden te helpen bij het schrijven van de case, organiseert Effie voor de editie van 2022 meerdere initiatieven. Een daarvan was de Effie Campus waar op 24 mei jongstleden ruim 150 gasten luisterden naar de ervaringen en tips van Effie-winnaars, wetenschappers en juryleden. Naast extra tips die in de komende weken via de socialmediakanalen en de website worden gedeeld, zijn er ook dit jaar weer ervaren ex-juryleden beschikbaar die als Effie Coach ondersteuning bieden aan bedrijven die een case willen inzenden.



Inzenden kan tot 26 augustus

Het indienen van cases kan tot 26 augustus aanstaande. Naast de eerdergenoemde drie nieuwe categorieën, kan dat ook in de categorieën Merk, Maatschappelijk, Gedrag Lang en Gedrag Kort. Na de zomer zullen de vakjury’s, met daarin vertegenwoordigers van zowel de bureau- en adverteerderszijde als onafhankelijke onderzoekers, de cases beoordelen. Uit de selectie van de vakjury’s zal vervolgens de hoofdjury de uiteindelijke winnaars en kleur van de Effies bepalen. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 8 november. Kaarten daarvoor komen later dit jaar beschikbaar.