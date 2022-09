 Minder Nederlanders gaan op zomervakantie, maar ze besteden meer

Sterk gewijzigd bestedingspatroon bij Nederlandse vakantiegangers - Nederlanders hebben tijdens de zomervakantie van 2022 een sterk veranderd reispatroon laten zien ten opzichte van 2019, de laatste ‘gewone’ zomer voor de coronapandemie. Hoewel het totaal aantal aankopen van reizen in de zomermaanden* van 2022 met elf procent afnam, stegen de totale bestedingen met veertien procent en de gemiddelde orderwaarde per reis met 27 procent.



Dit blijkt uit een analyse van Nederlandse creditcarddata door ICS. Uit de data blijkt dat nieuwe bestemmingen in Midden-Amerika (zoals Mexico) en het Caribisch gebied (zoals Bonaire) sinds 2019 sterk in populariteit zijn toegenomen ten koste van Oost-Azië (zoals Vietnam) en Oceanië (zoals Australië). West- en Zuid-Europa blijven desalniettemin de meest populaire bestemmingen. Opvallend is dat hier een duidelijke verschuiving te zien is in de manier waarop vakantiegangers op hun bestemming komen: het gebruik van OV, zoals bus en trein, is sterk toegenomen.

Als gevolg van de enorme drukte op de Nederlandse vliegvelden kozen veel Nederlanders voor een andere reisbestemming dan zij initieel hadden bedacht. De impact van de chaos, met name op Schiphol, is goed terug te zien in het aantal annuleringen van vliegtickets. Zo steeg het aantal geretourneerde vliegtickets deze zomer (van mei tot en met augustus) met 62 procent ten opzichte van de zomer van 2019. In de maand juni was het aantal geretourneerde tickets zelfs 163 procent hoger dan drie jaar geleden: maar liefst 6,4 procent van alle geboekte vliegtickets werden deze maand geretourneerd. Daarnaast lijkt het erop dat kortere vluchten zijn ingewisseld voor andere manieren van reizen. De aankopen voor reizen binnen de EU met het openbaar vervoer (OV), zoals bus, trein en boot, stegen met 49 procent, terwijl vliegtickets daalden met 21 procent.



Midden-Amerika, West-Azië en het Caribisch gebied in trek bij Nederlanders

Glenn Mac Donald, CCO van ICS: "We zien deze zomer duidelijke verschillen in het bestedingsgedrag van vakantievierende Nederlanders ten opzichte van drie jaar geleden. Opvallend is dat er deze zomer minder Nederlanders op vakantie zijn gegaan, maar dat de uitgaven per vakantie wel flink zijn gestegen. Met name Midden-Amerika, West-Azië en het Caribisch gebied waren deze zomer zeer in trek. Toch waren ook relatief goedkope landen in Oost-Europa deze zomer erg populair bij Nederlandse vakantiegangers in vergelijking met een aantal jaar geleden. Daarnaast zien we een opvallende verandering in de manier waarop veel Nederlanders reizen naar hun bestemming. Zo daalde de verkoop van vliegtickets flink en annuleerden reizigers – als gevolg van de chaos op Schiphol – ook significant meer vliegtickets. Bij een annulering van een vlucht door de luchtvaartmaatschappij zelf, waren reizigers die hun ticket met een creditcard hebben betaald beter af: het is in dat geval veel makkelijker om het aankoopbedrag terug te krijgen."



Spanje en eigen land minder populair

Landen in West- en Zuid-Europa, zoals Nederland, Frankrijk, Spanje en Duitsland, blijven de meest bezochte bestemmingen voor vakantievierende Nederlanders. Echter laten landen in Oost-Europa deze zomer een opvallende stijging zien ten opzichte van 2019. Enkele in het oog springende voorbeelden zijn:



1. Estland (+446 procent)

2. Litouwen (+240 procent)

3. Slovenië (+49 procent)

4. Letland (+41 procent)

5. Servië (+39 procent)



Dit ging met name ten koste van Ierland (-38 procent), Spanje (-25 procent), Polen (-17 procent) en het eigen land (-21 procent), die juist minder populair werden. Buiten Europa ziet ICS ook andere reispatronen. Het lijkt erop dat de mate waarin landen nog strenge coronamaatregelen kennen invloed heeft gehad. De regio’s die het meest in populariteit zijn toegenomen zijn Centraal Amerika (+64 procent), West Azië (+51 procent) en het Caraïbisch gebied (+29 procent). Vooral landen als Bonaire (+166 procent), Mexico (+145 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (+24 procent) waren deze zomer meer in trek bij Nederlanders dan in 2019. Daarentegen zijn landen waar backpacken populair is, zoals Vietnam (-54 procent) en Australië (-46 procent), deze zomer een stuk minder vaak bezocht. Mede daarom hebben regio’s als Oost-Azië (-71 procent), Midden-Afrika (-53 procent) en Oceanië (-49 procent) sterk in populariteit ingeboet.