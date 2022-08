 Post-vakantiedip? Zo ga je weer fris en fruitig aan de slag

Spreek je wat minder leuke collega aan op zijn/haar gedrag - Het zand van het strand zit nét niet meer tussen je tenen, je geniet na van die heerlijke zomerzon en je proeft zelfs de smaak van die verfrissende cocktail nog. En dan… moet je weer naar kantoor. Al die mooie, ontspannen vakantiegevoelens verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je hebt een post-vakantiedip! Herkenbaar? Hoe bereid je je voor op het weerzien van je leuke en minder leuke collega’s?



Bureau Zuidema geeft tips!



#1 - Spreek je wat minder leuke collega aan op zijn/haar gedrag

Die ene dominante collega waar je het niet zo goed mee kunt vinden, is er natuurlijk ook weer na je vakantie. Of wat te denken van die pessimist. En maar klagen over het werk en roddelen over andere collega’s… Merk je dat je last hebt van hun gedrag? Vermijd deze personen niet, maar spreek je uit. Hou het wel netjes! Geef je eigen grenzen aan. Laat weten wat voor effect hun gedrag op jou heeft en vraag ook wat er aan de andere kant speelt. Het resultaat: minder ergernis en daardoor meer werkplezier.



#2 - Houd je doel en relatie met je collega in balans

Je hebt vast wel gemerkt dat je zin doordrijven leidt tot botsingen met collega’s. Soms moet je je doel juist even parkeren om later je beoogde resultaat te behalen. Komen je collega’s alleen maar met bezwaren als jij een goed voorstel hebt? Stel dan oprechte vragen en toon interesse in hoe zíj het probleem zouden oplossen. Je creëert zo ruimte in je hoofd en in het gesprek. Probeer dus altijd de balans te vinden tussen jouw doel en de relatie met je collega. Dat leidt tot een fijne, productieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en commitment. Samen bereik je meer en droom je groter! Daar geloven wij in.



#3 - Blijf jezelf elk jaar ontwikkelen en sta niet stil

Heb je erover nagedacht om meer te doen aan je persoonlijke ontwikkeling? Social skills zijn de power skills van de toekomst. Als je daarin groeit, sta je sterker in je schoenen. Je werkt beter samen en wordt ook nog eens productiever. Vanuit dat perspectief is het toch heerlijk om weer aan het werk te gaan en nieuwe stappen te maken? Zo voorkom je dat je werk een sleur wordt. Maar vergeet ook vooral niet om al je leuke vakantieverhalen te delen met je collega’s!