 Slechts een op de vier Nederlanders ontspant dagelijks

“We willen niet lui of ongemotiveerd gevonden worden” - Voor veel Nederlanders wordt het lastig om het zomervakantiegevoel vast te houden. Slechts één op de vier neemt dagelijks de tijd om te ontspannen. Dit blijkt uit onderzoek van hottub en sauna expert Welvaere. Eveline Druncks, mindset coach, ziet dat mensen na hun vakantie snel weer te weinig ontspannen en terugkeren in de dagelijkse routines.



Voor 73 procent van de Nederlanders is ontspanning belangrijker geworden het afgelopen jaar. Hoe Nederlanders dit het liefst doen? 90 procent geeft aan naar buiten te gaan wanneer ze behoefte hebben aan ontspanning. Vooral het maken van een wandeling is voor velen (85 procent) een ontspannende bezigheid, blijkt uit het onderzoek. Voor 70 procent van de ondervraagde Nederlanders is sporten favoriet om het hoofd even leeg te maken. 43 procent gaat graag in bad om te relaxen.



Je kan en mag niks doen

Druncks, ontwikkelaar van The Master Jar, een planmethode waarin rust en ontspanning een grote rol spelen, ziet dat mensen in de vakantie wel de ruimte nemen tot dagelijkse ontspanning. "Op vakantie kun je letterlijk en figuurlijk afstand nemen van de dagelijkse sleur. Je kan en mag echt niks doen, want het is vakantie", begint Druncks, die ook een valkuil ziet. "Je denkt vaak: nu is het vakantie, dus nu moet ik ervan genieten. Dat heeft vaak een averechts effect. Dan ga je juist stressen om te moeten ontspannen."

"We willen niet lui of ongemotiveerd gevonden worden. Maar ontspanning is niet iets wat je moet verdienen. Het is makkelijk om op vakantie omstandigheden te creëren waarbij je niet bezig bent met werk of je huis poetsen,"zegt Druncks.



Minder schermtijd, vaker in bad

Hoewel we moeite hebben om te ontspannen, hechten we daar wel steeds meer waarde aan. Voor 73 procent is het afgelopen jaar belangrijker geworden, blijkt uit het onderzoek. Vrouwen proberen vaker nieuwe dingen om stress te verminderen dan mannen. Wat Nederland meer zou willen doen om te ontspannen? Yoga, minder schermtijd en vaker in bad gaan. 18 t/m 25-jarigen gaan het vaakst in bad van alle leeftijdscategorieën.



Afspraak maken met jezelf

Na thuiskomst je langer ontspannen blijven voelen? Druncks heeft enkele tips. "Ik raad aan om lege blokken in je agenda te zetten die een afspraak zijn met jezelf," vervolgt Druncks. "Dat je dan weet, dit is het moment dat ik even lekker ga ontspannen. Probeer die afspraak met jezelf ook net zo belangrijk te maken als die met andere mensen. Geniet bijvoorbeeld in de sauna of luister even naar je favoriete muziek. Ga bij jezelf na welke behoefte en verwachting je hebt. Een avond met vrienden? Ook dat kan goed om te ontspannen."