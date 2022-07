 Vakantie harder nodig dan ooit

Hersteltijd en de batterij opladen zijn essentieel en voorkomen verzuim - Er is enorme schaarste op de arbeidsmarkt, we hebben het allemaal druk. Er ligt veel druk op de werkvloer om het werk voor elkaar te krijgen en soms zelfs om een vakantie even uit te stellen. Toch is het belangrijk op vakantie te gaan om te herstellen en de batterij weer op te laden. Want een vakantie zorgt ervoor dat we weer vol energie aan het werk kunnen gaan.



En op termijn voorkomt het ziekteverzuim. Prof. Dr. Willem van Rhenen van Arbo Unie benadrukt hoe belangrijk het is om die vakantie echt te pakken en deze voortaan ruim van te voren te plannen en in te vullen.



Drukte regeert

De drukte regeert op vele fronten waardoor vakanties vaak last minute worden gepland. Van Rhenen: "Het is van belang dat vakanties echte herstel en oplaadmomenten zijn. Door een vakantie langer van te voren te plannen en invulling te geven wordt die vakantie beter benut. Het eerder plannen zorgt voor de stip aan de horizon om op te verheugen en naar uit te kijken. Juist in drukke tijden is het essentieel dat medewerkers de tijd krijgen om bij te komen en energie op te doen. Het zorgt voor fittere werknemers en voorkomt verzuim."



Net als slaap

Van Rhenen vervolgt: "Het wordt onderschat hoe belangrijk het is om je vakantie in te plannen. Het is net als slaap, dat is ook een vast moment in de nacht. Het geplande moment zorgt voor een goede nachtrust en een goed herstel."



Personeelsplanning

Arbo Unie raadt werkgevers aan het plannen van vakanties te bespreken en werknemers aan te sporen een vakantie tijdig te plannen. Het zorgt voor de stip aan de horizon voor werknemers, maar het helpt ook om de bemensing van teams op peil te houden en goede overdrachten te kunnen doen. Een win-win situatie.