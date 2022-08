 Vrees voor banenverlies door robotisering is niet helemaal gegrond

Mensen blijven enorm belangrijk - Automatisering en robotisering: deze woorden doen steeds meer mensen vrezen voor hun job. Productiemanagers krijgen er vaak vragen over. Zal de toekomst er een zijn van de robots en staat er ons een heuse ontslaggolf te wachten? Dat ziet Robbie van Akkeren van RobotAssistent.nl niet gebeuren. Van Akkeren is een specialist op het gebied van robotica en volgt de ontwikkelingen op de voet.



"Het is inderdaad zo dat er heel wat onheilspellende onderzoeken zijn. Volgens wetenschappers van de University of Oxford zou ongeveer 47 procent van de ruim 700 geanalyseerde jobs op het spel staan door een golf van technische ontwikkelingen. Zo zouden autonome auto’s de taxichauffeurs bedreigen en zouden veel routinematige fabrieksbanen bedreigd worden. Of een job al dan niet wordt bedreigd, is vooral afhankelijk van de vraag wat de menselijke meerwaarde is. Zo zal een robot misschien wel bepaalde administratieve taken van een manager kunnen overnemen, maar niet het managen van mensen," legt Van Akkeren uit.



Vrees voor automatisering en robotisering was er altijd al

Van Akkeren vindt het logisch dat mensen hier bang voor zijn: "De vrees dat automatisering in banenverlies zal resulteren, is niet nieuw. Tijdens de industriële revolutie was er bijvoorbeeld een golf van vernielingen en protest, omdat ambachtslui vreesden dat de Engelse weefgetouwen en textielfabrieken de huisnijverheid zou vernielen. En in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben de Engelse drukkers maandenlang gestaakt, omdat ze vreesden dat de offsetdrukpers hun einde zou betekenen. In de praktijk zijn er nog steeds ambachtslieden en zijn er nog steeds drukkers. Enkel dienen ze minder manuele taken uit te voeren. De afgelopen tweehonderd jaar hebben de grote productiviteitsstijgingen ten gevolge van de technologische vooruitgang nooit geresulteerd in een blijvende werkloosheidsstijging, het ging hoogstens om tijdelijke fenomenen."

"Zo gaat het wellicht ook gaan bij de robotisering. Bepaalde taken die relatief routinematig zijn, worden uit handen gegeven aan robots. Zo kan een robot bijvoorbeeld perfect facturen inboeken en jaarrekeningen opstellen. Het kan zelfs op basis van financiële kengetallen adviezen uitbrengen. Maar op het einde van de rit blijft de boekhouder wel broodnodig. Hij moet deze adviezen interpreteren en moet mensen adviseren. Dat laatste is niet onbelangrijk, want mensen hebben nog steeds meer vertrouwen in andere mensen dan in robots," gaat Van Akkeren verder.



Mensen blijven enorm belangrijk

De rol van mensen wordt vaak onderschat, geeft Van Akkeren aan: "Tesla liep in de beginperiode tegen productieproblemen aan. Ze hadden een ingewikkeld systeem van lopende banden met een verregaande vorm van automatisering. Elon Musk gaf later toe dat de te ver doorgedreven automatisering een fout was. Daarom hebben ze bij Tesla het hele ding maar weggedaan. Ook in de fabrieken van onder meer Toyota en Foxconn hebben ze eerder al de robots ontslagen en niet de werknemers. Mensen bieden namelijk nog steeds een aantal voordelen. Ze hebben sociale en cognitieve intelligentie, ze kunnen onderhandelen, ze kunnen omgaan met sociale moeilijkheden, ze zijn creatief en ze zijn flexibel."

"In een veranderende arbeidsomgeving hebben mensen dus een streepje voor op robots. Vaak blijft het probleemoplossend vermogen van iemand van vlees en bloed nodig. Daarom is het meestal interessanter om de sterktes van een robot te combineren met de sterktes van de mens. Het is dus eerder een en- dan een of-verhaal. Robots gaan niet 50 procent van alle beroepen overnemen , " benadrukt Van Akkeren tot slot.