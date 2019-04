 Nemen robots met AI straks de aarde over, inclusief uw baan?

Robot doet geen mensenwerk - Wie vreest dat robots de aarde nu echt gaan veroveren, hoeft zich volgens Rinse Tamsma, Managing Director bij SAP Nederland, nog geen zorgen te maken. "Kunstmatige intelligentie (AI) lost allerlei problemen en onzekerheden op die vooruitgang belemmeren, maar dat maakt mensen nog niet overbodig."



Machines begrijpen context niet en ze kunnen geen mensen en processen coördineren via begrip van die context. "Alleen mensen begrijpen mensen en kunnen rekening houden met intermenselijke dynamiek, persoonlijkheid, bedrijfscultuur, houdingen en voorkeuren, politiek, stemmingen, strategische visie, lichaamstaal en nog veel meer," zegt Tamsma.



Een robot kan moeiteloos auto-onderdelen lassen en lopende bandwerk doen in een fabriek. Maar een lekkende olietanker repareren op een woeste zee is toch echt mensenwerk, schetst Tamsma. "Doordat we machines leren betere beslissingen te nemen dan wijzelf, kunnen we wel banen creëren die beter passen bij de mens dan bij een machine. Bijvoorbeeld repetitief werk. Eerder vroeger dan later."

Bij goed betaalde beroepen als die van accountant en notaris wordt inderdaad al het cijferwerk weggehaald, maar daarom zal volgens hem hun werk niet overbodig worden: controleren van andere creatieve mensen die de meest inventieve manieren verzinnen om te frauderen.



Mens én machine

Tamsma komt met nog een argument waarom we niet hoeven vrezen voor AI: de combinatie tussen mens en machine tilt volgens hem beide naar nieuwe hoogten. "De eerste voortekenen daarvan waren al vroeg zichtbaar. In 1998 versloegen twee amateurschakers met behulp van drie pc’s een team van schaakgrootmeesters. Puur en alleen door het succesvol coachen van hun machines. Ondanks deze enorme nederlagen van de mens, heeft schaken niet aan populariteit ingeboet. Mensen willen nog steeds een wereldkampioen van vlees en bloed zien," vertelt hij.

De combinatie van mens en machine is dus volgens hem zo gek nog niet. "Ook Kasparov ziet toekomst voor kunstmatige intelligentie. Hij constateert tijdens een TED Talk dat machines goed zijn in calculaties, instructies en objectiviteit. Begrip, zingeving en passie zijn de kwaliteiten die de mens daar tegenover zet. Een combinatie van menselijke intuïtie en machines die AI gebruiken lijkt de beste resultaten op te leveren. Of zoals hij letterlijk zegt: ‘Machines hebben calculaties, wij hebben begrip. Machines hebben instructies, wij hebben zingeving. Machines hebben objectiviteit, wij hebben passie. Mensen hebben dromen, machines niet.’"



Optimaal beslissen met context

Kasparovs woorden waren volgens Tamsma raak. "Mensen zijn nodig om inzicht te geven in wat de cijfers betekenen. Wij wegen prioriteiten tegen elkaar af en nemen optimale beslissingen op basis van de context. Evengoed bouwen we meer en meer op AI. Om ons te verbeteren en het werk dat robots sneller en effectiever voor ons kunnen doen. Voor mensen blijft uitdagend werk over, dat alleen wij kunnen doen." Met behulp van machines doen we het volgens hem alleen sneller. "En met meer en betere inzichten uit data om onze beslissingen te ondersteunen," voegt hij daaraan toe.



Praktijkvoorbeelden

De voordelen van AI blijven niet hangen in theorie en gedachtenspelletjes. Tamsma noemt een aantal praktijkvoorbeelden die zijn vertrouwen in AI onderstrepen:



1. AI legt vooroordelen bloot

AI helpt volgens hem bij gelijkheid door verborgen ‘vooroordelen’ in het systeem bloot te leggen. "Aanpassing van trainingsdata voor AI garandeert eerlijke sollicitatieprocedures voor iedereen."



2. AI schept nieuwe banen voor trainers

Iemand moet chatbots leren menselijke trekken te herkennen en te tonen en het systeem uitleggen hoe mens en machine dichter bij elkaar komen.



3. AI vergroot menselijke productiviteit

AI speelt in op acute behoeften en verzamelt informatie om mensen effectiever, efficiënter en klantgerichter te laten werken. Dat stimuleert hun productiviteit.



4. AI verbetert werkervaringen

AI maakt gepersonaliseerde, bevredigende werkervaringen mogelijk. Dat vergroot volgens Tamsma de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. "AI helpt ervaringen te creëren die van een job een droomjob maken. Een waarin mensen problemen eigenhandig mogen en kunnen oplossen. Kunstmatige intelligentie en robots ondersteunen straks ieders werk met slimme oplossingen. Dat is niet iets om bang voor te zijn."