 Bedrijven erkennen steeds vaker het belang van corporate identity management

Corporate identity management is ongelofelijk belangrijk - Steeds meer bedrijven denken na over de bedrijfsidentiteit. De volledige communicatiestijl wordt hierop afgestemd en soms moet zelfs de kantoorinrichting eraan geloven. Maarten Pannencoucke is expert corporate identity management bij Enveloppenland. Hij heeft het onder andere over het belang van corporate identity management en over hoe eenvoudige dingen als bedrukte luchtkussen enveloppen het verschil kunnen maken.



"De bedrijfsidentiteit of de corporate identity bestaat uit alle elementen op basis waarvan een organisatie kan worden herkend. Bij CIM of Corporate Identity Management beheert men met andere woorden alle relevante aspecten aan de hand waarvan een organisatie kan worden herkend. Het gaat soms over eenvoudige dingen, bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van de juiste afbeeldingen, logo’s en briefhoofden aan medewerkers. En over het controleren of de medewerkers ze wel juist gebruiken. Maar het gaat ook over het nadenken over welk lettertype, welke presentatiestijl en welke begroetingsvorm past binnen de gewenste bedrijfsidentiteit," legt Pannencoucke uit.



Meer dan alleen documenten, mails en briefhoofden

"De bedrijfsidentiteit kan niet alleen op officiële documenten, in mails en in brieven tot uiting worden gebracht, maar bijvoorbeeld ook op verpakkingen en verzendmaterialen. Ook de materiaalkeuze kan daarbij een rol spelen. Een verzekeraar die bijvoorbeeld inzet op een optimale zekerheid, kiest bij voorkeur voor wat dikker papier en stevige enveloppen. Dat kan heel ver gaan, tot prachtige kerstkaartjes die worden verzonden in bedrukte luchtkussenenveloppen," gaat Pannencoucke verder.

Volgens Pannencoucke is het e-commercebedrijf Coolblue een goed voorbeeld: "Coolblue werkt met verpakkingsdozen die helemaal trouw blijven aan de huisstijl en aan de uit te stralen bedrijfsidentiteit. En de pakjes worden ook nog eens rondgebracht in al even originele bestelauto’s. Of via fietsbezorgers, want ook waarden als duurzaamheid vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsidentiteit. Het toont aan hoever bedrijven hierin kunnen en horen te gaan."



Corporate identity management is ongelofelijk belangrijk

Pannencoucke heeft het ook over het belang van corporate identity management: "Het is enorm belangrijk dat de corporate identity goed aansluit bij de onderneming en dat men hier consequent trouw aan blijft. Als een document bijvoorbeeld verkeerde ontwerpelementen op de verkeerde plaats bevat, kan dat heel de bedrijfsidentiteit in diskrediet brengen. Als een bedrijfsidentiteit echter goed wordt gebracht, kan het zo sterk worden dat alleen al een lettertype, een afbeelding, kleurgebruik of een bepaalde schrijfwijze voor herkenning zorgt. En dat zorgt dan weer voor een sterker merk."



Niet alleen het werk van de marketingexpert

"Men denkt wel eens dat het vooral marketing- en communicatieteams zijn die ervoor moeten zorgen dat de corporate identity goed wordt verspreid. Deze teams zijn inderdaad belangrijk, maar er zijn in werkelijkheid ook talloze andere actoren bij betrokken. Zo moeten materialen doeltreffend worden verspreid en dat wil zeggen dat ook de IT-afdeling hierbij wordt betrokken. Bovendien moet iedere individuele medewerker op de hoogte zijn van het belang van het gebruik van de juiste materialen. Om dit te realiseren, wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van zogeheten CIM-software. Deze software maakt het mogelijk om ontwerpelementen centraal op te slaan en te communiceren," sluit Pannencoucke af.