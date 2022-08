 28 procent van de kantoormedewerkers slaapt weleens onder werktijd

Een op de tien drinkt weleens alcohol tijdens het thuiswerken - 28 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers die sinds corona (ook) thuis is gaan werken, heeft weleens een dutje gedaan onder werktijd. Dit blijkt uit onderzoek van Klippa, gedaan onder 1045 respondenten. Daarnaast heeft negen procent weleens alcohol gedronken terwijl zij thuis aan het werk waren.



"Vóór corona waren we altijd op kantoor, waar we veel minder vrijheid hadden in hoe we onze tijd indeelden," vertelt Yeelen Knegtering, CEO van Klippa. "Sinds corona zijn veel kantoormedewerkers thuis gaan werken en blijven dit nu doen. Voor veel mensen werkt deze nieuwe vorm van werken met veel vrijheid goed. Er zijn echter ook mensen die gebruik maken van het gebrek aan controle."

Opvallend is dat mannen aanzienlijk vaker toegeven dutjes te doen terwijl zij thuis aan het werk zouden moeten zijn. Maar liefst 32 procent van de mannelijke respondenten geeft dit toe, terwijl bij de vrouwen dit percentage op 21 procent ligt. Ook bij jongeren is dit percentage een stuk hoger: 37 procent onder twintigers, vergeleken met 24 procent onder zestigers.



Drinken onder werktijd

Ook het nuttigen van alcohol onder werktijd wordt veel meer gedaan door mannen (12 procent) dan vrouwen (5 procent). Wederom maken jongeren zich hier ook vaker schuldig aan. Veertien procent van de werknemers onder de 30 heeft weleens alcohol gedronken tijdens het thuiswerken, terwijl slechts 9 procent van de dertigers en 7 procent van de veertigers en vijftigers dit hebben gedaan. Zestigplussers laten echter weer een uitschieter zien naar vijftien procent.

Niet verrassend is dat 26 procent van de respondenten dan ook aangeeft ongezonder te zijn gaan leven door het thuiswerken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is hierin zeer klein. Het verschil tussen jongeren en ouderen is opvallender: 37 procent van de werknemers onder de 30 is ongezonder gaan leven, terwijl slechts 21 procent van de zestigplussers hetzelfde aangeeft.

Wel opmerkelijk is dat 64 procent van de respondenten aangeeft thuis productiever te werken dan op kantoor. Slechts 25 procent geeft aan op kantoor productiever te zijn dan thuis. Knegtering: "Wij herkennen dat veel van onze programmeurs de voorkeur hebben voor thuiswerken. Dat doet niets af aan hun productiviteit. Daarbij is het wel van belang te zorgen dat onze werknemers goed in hun vel zitten. Zo hebben we elke ochtend een dagstart, organiseren we gezamenlijke events en zorgen we dat we op de hoogte blijven van het welzijn van onze medewerkers."