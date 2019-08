Hoe kunt u slaaptekort van uw medewerkers oplossen? Stimuleer de nachtrust van uw medewerkers en voorkom productiviteitsverlies - ‘Goed geslapen?’ is een vraag die leidinggevenden niet zo vaak stellen aan hun team. Er zijn maar weinig bedrijven die zich bezighouden met de nachtrust van hun werknemers.



Slaapgebrek onder werknemers kost werkgevers handenvol geld. Naar schatting 3,5 tot 4 miljard euro door ziekteverzuim, verminderde productiviteit en fouten door onoplettendheid. Places Nieuws onderzocht welke gevolgen slaaptekort nog meer kan hebben voor uw medewerkers en wat u als werkgever kunt doen om slaaptekort bij uw medewerkers te verminderen.



Slaaptekort is het nieuwe roken

Dat slaaptekort niet goed voor je is, is wel duidelijk. Naast roken, drinken en urenlang zitten is ook slapen funest voor het menselijk welzijn. Een stroom aan onderzoeken leggen verband tussen slaaptekort en het ontstaan van onder meer hart- en vaatziekten, depressiviteit, diabetes, overgewicht en infecties. Philips deed onderzoek naar het slaapgedrag van de wereldwijde bevolking. Wat bleek? Nederland bleek het hoogst te scoren op de tijd die zit tussen de laatste avondmaaltijd en bedtijd, namelijk drie uren of meer.



Slaaptekort onder Nederlandse werknemers

Wie vermoeid is raakt sneller geïrriteerd, is minder product en heeft een afnemend leervermogen. Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat van de Nederlandse bevolking één op de drie weleens een periode slecht slaapt, één op de tien lijdt aan chronische slapeloosheid en ruim een miljoen Nederlanders zich jaarlijks bij de huisarts melden met slaapklachten. Een derde van de Nederlandse bedrijven ziet slaaptekort wel als een probleem, maar minder dan tien procent van de bedrijven pakt het aan. Toch bent u als werkgever degelijk in staat om de nachtrust van uw werknemers te verbeteren.



Vicieuze cirkel

Het is algemeen bekend dat tot laat achter de laptop of een smartphone in bed de slaap verstoren. Ook weten we dat stress, gepieker en angst invloed hebben op het slaapgedrag. Een goede nachtrust begint overdag. Hier komt u als werkgever in beeld. Als werknemers gedurende hun werk veel spanning ervaren, heeft dat effect op hun nachtrust. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel van spanning overdag, slechter slapen, vermoeid raken, minder presteren wat leidt tot meer spanning en nog minder slaap. Zo blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis dat mensen het meest wakker liggen van werkgerelateerde zaken: 51 procent piekert over een ruzie met een collega, over de vele taken die nog op hem/haar liggen te wachten of kan het werk simpelweg niet loslaten.



Minstens zeven uren slaap nodig

Uit het onderzoek van Philips blijkt dat maar een tot twee procent van de volwassenen goed kan functioneren met minder dan zeven tot acht uur slaap. Het concern benoemt dat iedereen gezonde slaap nodig heeft van minstens zeven uren. Bedrijven die 24 uur per dag operationeel zijn, hebben des te meer reden om beter slapen op de agenda te zetten. De Gezondheidsraad benoemt dat de 1,3 miljoen werknemers die onregelmatige diensten draaien wel anderhalf tot tweemaal zo vaak met slaapproblemen kampen als de rest van de werkenden. Maar waar te beginnen? Volgens slaapcoach Floris Wouterson kunnen bedrijven een verbeterde nachtrust voor hun werknemers stimuleren door de volgende zeven initiatieven:



Gezonde voeding stimuleren: werknemers die veel suikers, vet en koolhydraten eten voelen zich vaker lusteloos en brengen hun lichaam voortdurend in een ‘paniekmodus’. Hierdoor zijn de cortisolwaarden aan het einde van de dag te hoog waardoor ze moeite hebben om in slaap te vallen en door te slapen. Het stimuleren van gezonde voedselkeuzes, het verzorgen van een gezonde lunch of het verwijderen van de snoepautomaat kan daardoor bijdragen aan verbeterde nachtrust voor uw werknemers. Vergaderingen beperken tot 50 minuten: door een strakke agenda op te stellen en werkbesprekingen maximaal 50 minuten te laten duren, houden werknemers nog zo’n tien minuten over om de informatie van de meeting te verwerken en hun hoofd leeg te maken voor de volgende taak of afspraak. Powernap: door werknemers de mogelijkheid te geven de werksfeer even te kunnen ontvluchten door middel van een korte slaappauze. Studies wijzen uit dat een powernap van tien tot twintig minuten bijdragen om medewerkers weer fris de dag te laten doorkomen. Zo’n powernap werkt het best in een afgezonderde ruimte. Mentale trainingen: door niet alleen concrete regels in te stellen zoals s’ avonds geen werkgerelateerde mails te versturen, maar ook mensen trainingen aan te bieden om nee te durven zeggen, stelt u ze in staat het werk echt los te kunnen laten. Dat is nodig om de volgende dag weer fris aan de slag te kunnen. Decaf koffie: Ondanks dat veel werknemers de dag op de werkvloer beginnen met een zwart kopje koffie, is het algemeen bekend dat de cafeïne in koffie, thee en cola de mens wakker maakt. De ene persoon is er gevoeliger voor dan de ander. Het afraden van koffie na twaalf uur ‘s middags kan bijdragen aan een verbeterde nachtrust. Fysieke inrichting: ook de werkomgeving kan de innerlijke rust van medewerkers bevorderen. Studies wijzen uit dat onder andere natuurlijk daglicht en planten bijdragen aan een verbeterde werkomgeving. Beweging stimuleren: ieder uur vijf minuten bewegen zorgt ervoor dat werknemers zich gedurende dag minder sloom gaan voelen. U kunt dit stimuleren door bijvoorbeeld de vele prullenbakken op de afdeling te verwijderen en vervangen voor een prullenbak bij de koffiecorner of een vaste wandeling tijdens de lunchpauze. Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Automobilist kijkt naar werkgever voor opladen elektrische zakelijke auto Dekkingsgraad duikt onder kritieke grens Hoe kunt u slaaptekort van uw medewerkers oplossen? Gerelateerde nieuwsitems Nederlander slaapt van zondag op maandag het slechtst Werkstress zorgt voor slaapproblemen Ploegendienst heeft schadelijke gevolgen Effecten slaapproblemen op werk onderschat Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.