 Guilty pleasures tijdens thuiswerken vragen om meer cyberbewustzijn

Werknemer vindt het prettig om naakt of in ieder geval casual thuis te werken - Het was even wennen, maar inmiddels zien velen ook de voordelen van thuiswerken in. Zo blijkt uit onderzoek van Kaspersky, naar het gedrag van 8.000 MKB-werknemers, dat elf procent van de respondenten graag zonder kleren werkt. Andere heimelijke geneugten die het thuiswerken met zich meebrengt zijn uitslapen door de week (36 procent), binge-watchen op Netflix (23 procent) en buiten werken in de tuin of op een balkon (27 procent).



Terwijl onze werkomgeving dit jaar voor velen van ons verschoof van beveiligde kantoren naar keukentafels, was het een uitdaging om werk en privé met elkaar in evenwicht te brengen. Volgens het World Economic Forum werden werknemers die op afstand werkten, dit jaar geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn, zoals de druk op de kinderopvang en digitale connectiviteit. Toch was het niet voor iedereen kommer en kwel.



Comfortabele kleding

Afgezien van naakt werken, voorbehouden aan een kleinere groep, heeft een groot deel van de respondenten baat gehad bij werken in comfortabele kleding en 48 procent geeft aan dit in de toekomst te willen blijven doen. Ook het wegvallen van het woon-werkverkeer maakte werknemers gelukkiger, omdat ze vijf minuten voordat het werk begon wakker konden worden en deed ruim een derde overdag graag een dutje.

27 procent van de mensen blijft de voordelen van het nieuwe normaal ontdekken en werkt graag buiten in de tuin of op een balkon en 23 procent slaagt er zelfs in om Netflix op het werk te binge-watchen. Andere geneugten waar werknemers de voorkeur aan geven, zijn meer tijd voor videogames (achttien procent), afhaallunches (zestien procent) en minder douchen (acht procent).

Deze ‘relaxte modus’ leidt niet alleen tot winst, maar vraagt ook om verantwoordelijkheid als het gaat om digitale veiligheid. Het hebben van betrouwbare beveiligingsoplossingen op al onze apparaten is cruciaal om onze individuele privacy te beschermen, terwijl we genieten van nieuwe manieren om tot rust te komen.



Veilige apparaten

Zorg ervoor dat apparaten veilig blijven bij zowel werk, als persoonlijk gebruik:

• Deel geen persoonlijke informatie en geef geen toegang tot uw accounts aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit verkleint de kans dat het op internet wordt gevonden.

• Van naakt werken, tot gewoon waarde hechten aan privacy: pas een webcamcover toe of gebruik ingebouwde webcambescherming in Kaspersky Security Cloud die ongeautoriseerde toegang tot de camera voorkomt. Deze complete beveiligingsoplossing maakt privacy, gegevens en financiële bezittingen beveiligd met een uitgebreide set tools, waaronder een VPN, betalingsbeveiliging, wachtwoordbeveiliging, pc-opschoning, Wi-Fi-bewaking thuis en ouderlijk toezicht.

• Gebruik Privacy Checker om sociale mediaprofielen te configureren op basis van het verkozen privacy-niveau. Hierdoor wordt het voor derden moeilijker om – ongewenst - gevoelige persoonlijke informatie te vinden.

• Beveilig Wi-Fi. Aangezien de meeste routers een standaard gebruikersnaam en wachtwoord hebben, kunnen de standaardreferenties van de router gemakkelijk op internet worden gevonden. We raden aan een nieuw wachtwoord in te stellen en de firmware van de router bij te werken.

• Gebruik een betrouwbare beveiligingsoplossing, zoals Kaspersky Password Manager om unieke wachtwoorden voor elk account te genereren en te beveiligen en weersta de verleiding om steeds hetzelfde wachtwoord te gebruiken.