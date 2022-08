 Ontwikkeldoelen slechts digitaal beschikbaar voor iets meer dan helft werknemers

Kwart organisaties heeft geen digitale plek met informatie voor interne functiewisselingen - Minder dan drie op de vijf (56 procent) medewerkers kan afgesproken ontwikkeldoelen digitaal teruglezen. Hiertegenover staat zeventien procent die deze mogelijkheid helemaal niet heeft. Dit komt naar voren in een benchmark onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers uitgevoerd in opdracht van TOPdesk.



Ook het teruglezen van samenvattingen van bijvoorbeeld functionerings- en eindejaarsgesprekken is niet vanzelfsprekend. Zo blijkt dat bijna één op de vijf (zeventien procent) medewerkers dit niet kan.



HR-afdeling nog niet digitaal genoeg

Ook voor andere HR-processen liggen er digitale kansen. Zo heeft een kwart van de organisaties geen digitale plek waar interne functiewisselingen kunnen worden teruggezien. Een derde (33 procent) van de organisaties heeft dit wel en een vijfde (achttien procent) weet überhaupt niet of ze over een digitale plek voor functiewisselingen beschikken. Daarnaast blijkt dat bij vier op de tien (39 procent) organisaties het personeelsreglement niet digitaal te raadplegen is. En 44 procent van de ondervraagden weet niet waar het actuele personeelsreglement terug te lezen is.

Thomas Burghart, Business Unit Director bij TOPdesk: "Zeker in een krappe arbeidsmarkt als nu, zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en promotiemogelijkheden zeer belangrijke onderwerpen voor medewerkers. Als werkgever moet je hierin faciliteren en zorgen dat de doelstellingen en bijbehorende processen altijd inzichtelijk zijn. Dit zorgt er enerzijds voor dat de doelen – zowel bij de medewerker als de leidinggevende – op de radar blijven. Anderzijds geeft het houvast en voorkomt het misverstanden over de gemaakte afspraken. Zo weet zowel werkgever als werknemer altijd waar hij of zij aan toe is. Daarnaast draagt het stimuleren van ontwikkeling bij aan het werkgeluk en zorgt het er tevens voor dat je de kennis en kunde binnen de organisatie naar een hoger niveau tilt. Dit heeft weer een positief effect op de bedrijfsresultaten."