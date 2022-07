 Vijf tips om je team te ontwikkelen

Manager die inspireert oogst meeste waardering - We leven in een veranderende wereld. Door nieuwe ontwikkelingen wordt er onder andere op een andere manier gewerkt, en dat heeft invloed op de inhoud van functies. Zo is de manager van vroeger, niet meer de manager van nu. Onder andere werken met agile en scrum in organisaties die steeds platter en transparanter worden, geeft huidige managers een andere rol dan voorheen.



Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt krijgt de coachende manager die mensen inspireert en het beste in hen naar boven haalt, meer waardering. Wat er tegenwoordig belangrijk is om als manager je team te kunnen ontwikkelen? Stefan Janssen van Boeken-top-10.nl geeft vijf tips.



Duidelijke communicatie

In een wereld waarin meer transparantie van ondernemingen wordt verwacht naar de buitenwereld, geldt dat ook intern. "Hoewel ‘communicatie’ een wat vaag overkoepelend begrip lijkt, draait het juist om praktische zaken. Denk er daarom goed aan het team uit te leggen wat het doel is, hoe daar naar toe gewerkt zal worden en wie welke rol of taak daarin vervult. Duidelijkheid bij medewerkers vormt de basis van goede prestaties."



Zorg dragen voor een open cultuur

Ok, medewerkers weten nu wat het doel is. Maar betekent dat dan ook dat ze zich volledig inzetten om dit te bereiken, en er compleet achter staan? Dat is helaas niet het geval, volgens Janssen. "Mensen zijn ook maar mensen. Door bijvoorbeeld competitiedrang dragen ze niet hun beste steentje bij aan het team. Zorg voor een open cultuur waarin de neuzen dezelfde kant op wijzen, maar mensen zich ook kunnen uitspreken over het niet naleven van gestelde regels."



Tweerichtingsverkeer

De tijd waarin een manager orders gaf en medewerkers die maar op te volgen hadden, is voorbij. Janssen: "Medewerkers hebben vaak erg veel kennis, en kunnen dus een zeer informatieve bron zijn als het gaat om mogelijke ontwikkelingen. Creëer dus een proactieve sfeer, en laat ook vooral mensen zelf met verbeterpunten komen. Vergeet ze daarbij ook niet te laten vermelden wat er wel goed gaat voor de positieve noot!"



Kwaliteiten van medewerkers kennen

Medewerkers blokkeren vanuit onvrede over hun eigen taak de ontwikkeling van een team nog wel eens, zo legt Janssen uit. "Een bepaalde taak standaard aan iemand toewijzen op basis van zijn of haar functie of ervaring? Mensen zijn juist vaak tevredener en tonen meer inzet en betrokkenheid als ze het idee hebben zelf iets te kunnen inbrengen. Daarnaast is het in de huidige krappe arbeidsmarkt ook juist belangrijk mensen persoonlijk te laten ontwikkelen. Kies daarom eens iemand met wat minder ervaring voor een bepaalde taak, en laat iemand anders hem of haar begeleiden. Nog vooruitstrevender? Laat de teamleden zelf de taken verdelen."



Durven te experimenteren, maar overdaad schaadt

Tot slot wil Janssen nog wijzen op de spagaat waarin veel managers zich bevinden. "Soms is het nodig om lastige keuzes te maken. Wees daarbij niet bang om fouten te maken, of te experimenteren met nieuwe dingen. Vaak houden medewerkers graag de status quo in stand, zelfs als dat niet optimaal werkt, maar dit zal de onderneming op de lange termijn niet verder helpen. Vergeet echter ook niet dat het in de menselijke aard zit om veranderingen vervelend te zitten, dus let ook weer op een overdaad aan ontwikkelingen."