 Zo haalt u optimaal resultaat uit IoT

Steeds meer organisaties worden data gedreven - Steeds meer organisaties worden data gedreven. Inzichten op basis van data zorgen immers voor meer efficiëntie, een betere dienstverlening, lagere kosten en nieuwe businessmodellen. Organisaties verzamelen dan ook meer en meer data, maar helaas verdwijnt deze data maar al te vaak in een diepe put, zonder ooit geraadpleegd te worden. De sleutel tot succes is kennis, stelt Henk Schwietert, CEO van Evalan.



Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bedrijven die data verzamelen met IoT maar weinig gebruik maken van die data. Redenen die hiervoor worden genoemd zijn te hoge kosten, een gebrek aan kennis en het niet kunnen vergaren van relevante inzichten uit de enorme hoeveelheden data. Henk Schwietert: "Voor het vergaren van relevante inzichten uit data is óók kennis nodig. Wanneer deze inzichten leiden tot efficiëntie, kostenbesparingen en nieuwe businesskansen, zijn de hoge kosten die als reden genoemd worden vaak geen bezwaar meer." Schwietert bepleit dat het delen van kennis over IoT met medewerkers essentieel is. Bedrijven kunnen hun data pas volledig benutten wanneer de medewerkers weten hoe IoT invloed op hun eigen taken gaat hebben en wat dit betekent voor de processen binnen het bedrijf. Het is van belang dat alle niveaus binnen de organisatie met IoT leren werken. Medewerkers staan hierdoor meer open voor veranderingen die voortvloeien uit de IoT-implementatie. "Dit zal ertoe leiden dat processen soepeler verlopen en dat zal de verwachte meerwaarde oplever,en," stelt hij.



Operationele en analytische kwaliteiten

Bedrijven worden overspoeld met data die gemonitord, gecontroleerd en geanalyseerd moeten worden. "Deze taak wordt vaak onderschat. Databeheer is geen parttimebaan maar vereist een specifieke projectmanager. Operationele en analytische kwaliteiten zijn hierbij van belang. Alle data die worden verzameld, moeten uiteindelijk resulteren in een succesvolle aanpak die aansluit bij het doel van de organisatie," stelt Schwietert. Hij vult aan: "Zorg er altijd voor dat er een tastbaar voordeel aan de IoT-implementatie verbonden is en identificeer concrete use cases vroeg in het proces. Het verzamelen van data met het idee er later waarde uit te halen, is geen verstandige aanpak. De beheerder van de data kan zich beter focussen en gerichtere analyses doen, als hij weet waar de toegevoegde waarde wordt geleverd."



Beveiliging

Het beveiligen van het IoT-systeem is een belangrijk onderdeel van het succes. Schwietert: "Dit begint met het up-to-date houden van de software en apparaten, door risico’s te identificeren, patches te installeren, periodiek te testen, te loggen en ervoor te zorgen dat alle werkprocedures die betrekking hebben op systeembeveiliging nauwgezet worden gevolgd. Hierbij is het ook van belang dat privacy middels Privacy by Design vanaf het begin wordt meegenomen in het hele ontwerp van het IoT-systeem."

De mogelijkheden van verschillende metingen worden steeds verder uitgebreid en de technologie wordt steeds geavanceerder en tegelijkertijd minder prijzig. Een groeiend aantal bedrijven haalt voordeel uit IoT en loopt hiermee een stapje voor op de concurrent. Door medewerkers snel up to speed te brengen op het gebied van data, security en algemene IoT-kennis wordt de organisatie klaargemaakt om de volgende stap te zetten.