 Onderzoek onthult bloeiende ransomware-marktplaats op het dark web

Uit Venafi-onderzoek van 35 miljoen dark web-URL's blijkt dat macro-gebaseerde ransomware overal verkrijgbaar is tegen spotprijzen - Venafi maakt de resultaten bekend van een dark web-onderzoek naar ransomware die via kwaadaardige macro's wordt verspreid. Venafi en Forensic Pathways hebben tussen november 2021 en maart 2022 35 miljoen dark web-URL's geanalyseerd van marktplaatsen en forums, met behulp van de Forensic Pathways Dark Search Engine.



Daarbij zijn 475 webpagina's gevonden waarop geavanceerde ransomwareproducten en -diensten worden aangeboden en bekende groepen die ‘ransomware-as-a-service’ agressief op de markt brengen.



Belangrijke onderzoeksresultaten

87 procent van de ransomware die op het dark web wordt gevonden, is geleverd via kwaadaardige macro's om gericht systemen te infecteren.

30 ‘merken’ van ransomware zijn geïdentificeerd in marktplaatslijsten en forumdiscussies.

Veel soorten ransomware die worden verkocht, zoals Babuk, GoldenEye, Darkside/BlackCat, Egregor, HiddenTear en WannaCry, zijn succesvol gebruikt bij spraakmakende aanvallen.

Bij ransomware die al is ingezet voor succesvolle aanvallen, wordt een hogere prijs gevraagd voor de bijbehorende services. De duurste aanbieding was $ 1.262 voor een aangepaste versie van Darkside ransomware, gebruikt voor de beruchte Colonial Pipeline aanval in 2021.

Broncodevermeldingen voor bekende ransomware hebben over het algemeen hogere prijzen, Babuk-broncode wordt verkocht voor $ 950 en Paradise-broncode voor $ 593. Ransomware blijft groot cyberrisico

"Ransomware blijft een groot cyberrisico voor elke organisatie," zegt Kevin Bocek, vice-president security strategy & threat intelligence bij Venafi. "De ransomware-aanval op Colonial Pipeline was zo ernstig dat men het beschouwde als een bedreiging voor de nationale veiligheid, waardoor president Biden gedwongen werd de noodtoestand uit te roepen."Macro's worden gebruikt om taken in Microsoft Office te automatiseren, waardoor mensen productiever kunnen werken. Aanvallers kunnen echter dezelfde functionaliteit misbruiken om vele soorten malware te leveren, waaronder ransomware. In februari heeft Microsoft een grote verandering aangekondigd om de snelle groei van ransomware-aanvallen die via kwaadaardige macro's worden uitgevoerd tegen te houden. In reactie op feedback van de gemeenschap is die beslissing echter tijdelijk teruggedraaid."Omdat vrijwel iedereen een ransomware-aanval kan uitvoeren via een kwaadaardige macro, zou de besluiteloosheid van Microsoft over het uitschakelen van macro's iedereen moeten afschrikken," zegt Bocek. "Hoewel het bedrijf al twee keer van koers is veranderd met betrekking tot het uitschakelen van macro's, suggereert de reactie van de gebruikersgemeenschap dat macro's kunnen blijven bestaan als een effectieve aanvalsvector."



Services en tools

Behalve een groot aanbod van ransomware in verschillende prijsklassen, onthulde het onderzoek ook veel services en tools die het voor aanvallers met minimale technische vaardigheden gemakkelijker maken om ransomware-aanvallen uit te voeren. Services met broncode, buildservices, aangepaste ontwikkelingsservices en ransomware met stapsgewijze zelfstudies werden het meest vermeld.

Voor generieke services om ransomware te ontwikkelen werden ook hoge prijzen gevraagd, sommige kosten meer dan $ 900. Aan de andere kant van het spectrum zijn veel goedkope ransomware-opties verkrijgbaar in meerdere lijsten, met prijzen vanaf slechts $ 0,99 voor Lockscreen-ransomware.

Deze onderzoeksresultaten onderbouwen de behoefte aan een oplossing voor het beheren van alle machine-identiteiten, inclusief een consistent en betrouwbaar inzicht. Vooral code-ondertekening is een belangrijke securitycontrole van machine-identiteitsbeheer die het risico van ransomware via macro’s kan elimineren.

Het gebruik van certificaten voor het ondertekenen van code om macro's te verifiëren zorgt ervoor dat niet-ondertekende macro's niet zijn uit te voeren, waardoor ransomware-aanvallen worden gestopt," besluit Bocek. "Dit is een kans voor securityteams om hun organisatie proactief beter te beschermen, vooral in markten voor financiële dienstverlening, zorg en energie, waar macro's en Office-documenten dagelijks worden gebruikt om de besluitvorming te faciliteren."