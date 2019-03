 Groeiende handel in SSL/TLS-certificaten op dark web

Ongebreidelde verkoop TLS-certificaten - Venafi heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar het aanbod van SSL/TLS-certificaten op het dark web en de invloed daarvan op cybercriminaliteit. Het onthult een groeiende handel in TLS-certificaten, die zowel afzonderlijk worden verkocht als verpakt met een scala aan crimeware.



Met de aangeboden diensten kunnen cybercriminelen een machine-identiteit nabootsen om websites en versleuteld verkeer af te luisteren, ‘man-in-the-middle’ aanvallen uit te voeren en gevoelige gegevens te stelen.



Belangrijke onderzoeksresultaten:

Vijf van de onderzochte Tor-netwerken hebben een continu aanbod van SSL/TLS-certificaten, in combinatie met gerelateerde diensten en producten.

Certificaatprijzen variëren van $ 260 tot $ 1.600, afhankelijk van het type certificaat dat wordt aangeboden en het aantal bijbehorende diensten.

Er zijn validatiecertificaten met diensten te koop ter ondersteuning van kwaadaardige websites, zoals Google-geïndexeerde ‘oude’ domeinen, after-sales support, webdesigndiensten en integratie met verschillende betalingsverwerkers - waaronder Stripe, PayPal en Square.

Minimaal één leverancier op BlockBooth belooft certificaten uit te geven van gerenommeerde certificaatautoriteiten, samen met vervalste bedrijfsdocumentatie - inclusief DUNS-nummers. Met dit pakket aan producten en diensten kunnen aanvallers zich op geloofwaardige wijze presenteren als een betrouwbaar Amerikaans of Brits bedrijf voor minder dan $ 2.000,--. Onderzoeksmethode

De academische onderzoekers hebben van oktober 2018 tot januari 2019 online markten en hackerfora onderzocht die actief waren op het Tor-netwerk, I2P en het Freenet. Daar zochten ze naar advertenties van te koop aangeboden gecompromitteerde en vervalste TLS-certificaten. Tijdens genoemde periode heeft het onderzoeksteam elke week zestien zoekopdrachten uitgevoerd en daarmee bijna 60 relevante online markten op Tor en zeventien webpagina's op I2P ontdekt. Tevens hebben ze een aantal aangeboden certificaten gedetailleerd onderzocht en met enkele verkopers gecommuniceerd om beter inzicht te krijgen in de aangeboden diensten.



Gespecialiseerde markten voor TLS-certificaten

Eén representatieve zoekopdracht op deze vijf marktplaatsen heeft maar liefst 2.943 vermeldingen van ‘SSL’ en 75 van ‘TLS’ opgeleverd. Ter vergelijking, er waren maar 531 vermeldingen over ‘ransomware’ en 161 voor ‘zero days’. Het was ook duidelijk dat een aantal marktplaatsen - zoals Dream Market - zich lijkt te specialiseren in de verkoop van TLS-certificaten. Deze leveren de kopers effectieve ‘machine-identiteit-als-een-service’. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat certificaten vaak worden verpakt met andere crimeware, waaronder ransomware.



Laagdrempelige toegang tot online geloofwaardigheid en vertrouwen

"Een interessante ontdekking van dit onderzoek is het verpakken van TLS-certificaten met aanvullende diensten, zoals webontwerp, om aanvallers laagdrempelig toegang te geven tot hoge niveaus van online geloofwaardigheid en vertrouwen," zegt Dr. David Maimon, security-onderzoeker, auteur van het rapport en directeur van de Evidence-based Cybersecurity Research Group. "Het was verrassend te ontdekken hoe makkelijk en goedkoop complete validatiecertificaten te kopen zijn, in combinatie met alle benodigde documentatie om zonder enige verificatie-informatie geloofwaardige bedrijven te kunnen creëren."



Ongebreidelde verkoop TLS-certificaten

"Tijdens dit onderzoek is duidelijk bewijsmateriaal gevonden voor de ongebreidelde verkoop van TLS- certificaten op het dark web," zegt Kevin Bocek, vice president security & threat intelligence van Venafi.

"TLS-certificaten die gebruikt worden als vertrouwde machine-identiteiten zijn een belangrijk onderdeel geworden van de gereedschappen die cybercriminelen benutten, net als bots, ransomware en spyware. Er is nog veel meer onderzoek op dit terrein nodig, maar elke organisatie moet zich nu al zorgen maken. De certificaten die ze gebruiken om het vertrouwen en de privacy op het Internet vast te stellen en te managen, worden volop verkocht aan cybercriminelen."