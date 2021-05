 Vijf tips om persoonsgegevens te beschermen tegen dark web-cybercriminelen

Check Point Software waarschuwt voor een toename in de verkoop van persoonsgegevens op het dark web - Check Point Software Technologies waarschuwt voor een toename van diefstal en verkoop van persoonsgegevens zoals rijbewijzen en paspoorten op het dark web. Ook al daalde het aantal openbaar gemelde inbreuken op persoonsgegevens in vergelijking met 2019 met 48 procent, het totale aantal persoonsgevens dat werd getroffen steeg met 141 procent, goed voor een handelswaarde van 37 miljard dollar.



Persoonlijke gegevens – zoals telefoonnummers, e-mailadressen en locatiegegevens – zijn erg geliefd bij cybercriminelen, omdat deze informatie vaak inloggegevens kan onthullen. Bovendien levert het de cybercriminelen veel geld op. Onderzoek van Privacy Affairs geeft een overzicht van de prijzen die op het dark web worden gevraagd voor verschillende soorten gestolen persoonsgegevens. Zo worden creditcardgegevens bijvoorbeeld verkocht voor een bedrag tussen de twaalfen 35 dollar (ongeveer tussen de tien en 29 euro) en gestolen inloggegevens voor internetbankieren met een minimumsaldo van 2000 dollar (1,651 euro) worden voor 65 dollar (53 euro) verkocht. De toegangsgegevens tot het Gmail-account van een gebruiker worden verkocht voor maximaal 150 dollar (124 euro).

Om de kans op diefstal te verkleinen, geeft Check Point Software vijf tips om uw persoonsgegevens te beschermen:

Hergebruik nooit inloggegevens

Diefstal van logingegevens is een veelvoorkomende vorm van cybercrime. Veel mensen hergebruiken dezelfde gebruikersnamen en wachtwoorden voor verschillende accounts. Het stelen van de inloggegevens van één account geeft een cybercrimineel dus de kans om toegang te krijgen tot meerdere accounts. Zorg dus dat u voor ieder account een uniek wachtwoord gebruikt. Vertrouw geen ongevraagde e-mails

Wees altijd wantrouwig ten aanzien van e-mails waarin wachtwoorden worden gereset. Klik niet op links in de mail, maar ga altijd rechtstreeks naar de website en wijzig u wachtwoord daar. Als u dit wachtwoord ook op andere websites gebruikt, zorg er dan voor dat u deze daar ook wijzigt. Houd software up to date

Cybercriminelen vinden vaak ingangen in toepassingen en beveiligingssoftware door kwetsbaarheden te observeren en deze uit te buiten. Gelukkig zijn er developers die actief op zoek gaan naar nieuwe kwetsbaarheden en hier een oplossing voor zoeken. Het voortdurend bijwerken van de nieuwste versies van software verkleint de slaagkans van een aanval. Kies voor multifactorauthenticatie

Het instellen van multifactorauthenticatie dwingt gebruikers om hun identiteit op verschillende manieren te verifiëren voordat ze toegang krijgen tot een systeem, bijvoorbeeld via een gezichtsscan, toegangscode of vingerafdruk. Dit verkleint de kans dat een cybercrimineel binnen kan komen, zelfs als hij of zij het juiste wachtwoord ter beschikking heeft. Investeer in preventie

De meeste ransomware-aanvallen kunnen worden gedetecteerd en opgelost voordat het te laat is. Om de kansen op een aanval zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk om te investeren in een geautomatiseerd bedreigingsdetectiesysteem dat u helpt bij het opsporen van online gevaren. "Persoonsgegevens en accountgegevens zijn belangrijke handelswaren op het dark web, wat betekent dat criminelen er altijd op uit zijn om ze te stelen,," aldus Hans van den Boomen, Manager Security Engineer Team bij Check Point Software. "Het is van cruciaal belang dat zowel consumenten als organisaties hun computers en gegevens beschermen, en ook begrijpen hoe ze de tactieken van cybercriminelen kunnen herkennen wanneer deze systemen proberen te kraken en gegevens proberen te stelen."