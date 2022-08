 Koffie op kantoor: dit komt er allemaal bij kijken

Bij goede koffie komt meer kijken dan je denkt - Mensen denken bij de coördinerende taken van een manager vaak aan het grote geheel. Zoals bijvoorbeeld het stroomlijnen van processen, en het zorgdragen voor de ontwikkeling van medewerkers. Er zijn echter ook bepaalde zaken die een detail lijken, maar een grote impact hebben op medewerkers. Een goed voorbeeld hiervan is de koffie op kantoor.



Stefan Janssen van Kijkenvergelijk.nl benoemt wat er allemaal komt kijken bij het regelen van goede koffie op kantoor.



Zo kies je de beste koffiemachine

Allereerst wil Janssen ingaan op de hardware: de koffiemachine. "De koffiecultuur in Nederland is aan het veranderen. Koffiespecialiteiten en koffie van echt goede kwaliteit waren eerder iets dat je voornamelijk in de horeca kreeg. Dit is het afgelopen decennium sterk veranderd. Eigenlijk kun je wel stellen dat Nederlanders wat meer koffiesnobs zijn geworden. Dat ‘bakkie pleur’ dat we op werk eerder dronken, daar halen we nu onze neus voor op. Een simpele koffieautomaat met alleen maar zwarte filterkoffie, daar worden medewerkers niet blij van. Een volautomatische koffiemachine die verse bonen maalt en zonder al te veel tijd en moeite onder andere ook een espresso, latte macchiato of cappuccino maakt is de nieuwe standaard. Het is dan ook niet voor niets dat koffie vaak genoemd wordt als lokketje in vacatures."

Is het tijd voor een nieuwe koffiemachine, dan raadt hij aan goed te kijken wat het best past bij de wensen en eisen. "Koffieautomaten zijn er in allemaal prijzen, soorten en maten. Allemaal hebben ze bepaalde voor- en nadelen. Bedenk dus goed welke machines zouden passen bij het aantal medewerkers en hun koffievoorkeuren, en welke kosten er gemoeid zijn bij de aanschaf en het gebruik."



Tips voor het kiezen van lekkere koffie

Daarnaast speelt bij de smaak natuurlijk ook sterk mee welke koffie je in de machine doet. Janssen: "Je kunt nog zo’n dure en ingewikkelde machine aanschaffen, de koffie zal niet te drinken zijn als je niet let op het type bonen en de kwaliteit ervan."

Hij vult hierbij aan: "Naast de prijs en kwaliteit is het goed om te kijken hoe je met een bewust keuze een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld. Wil je de natuur en milieu een handje helpen, ende ontwikkeling van de koffieboer? Let dan op bepaalde keurmerken, zoals Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance of het Biologische keurmerk.



Nieuwe regels op komst als het gaat om koffiebekertjes

Tot slot is het volgens Janssen goed om in te gaan op de nieuwe regels die betrekking op waaruit mensen koffie drinken. "Dagelijks belanden miljoenen koffiebekertjes in de vuilnisbak. Deze zijn vaak gemaakt van papier met een laagje plastic, en kunnen daardoor moeilijk gerecycled worden."

Om het gebruik van wegwerpplastic terug te dringen, gelden er vanaf 2023 strengere regels, zo legt hij uit. "Voor kantoren geldt dat eenmalig gebruik verboden is, tenzij het bedrijf zorgt voor een gescheiden inzameling voor hoogwaardige recycling. Koffiemokken zullen vanaf volgend jaar dus afwasbaar moeten zijn, of voor recycling worden ingezameld. In 2023 zal nog tenminste driekwart moeten worden ingezameld. Dat percentage loopt vervolgens jaarlijks met vijf procent op, tot negentig procent in 2026."