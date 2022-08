 De grootste frustraties en uitdagingen voor IT-systeembeheerders

IT-teams zijn vaak gefrustreerd door het feit dat ze zichzelf vaak in bochten moeten wringen - Foutpositieven en veelvoudige meldingen over mogelijke problemen zijn de belangrijkste bron van frustratie voor IT-systeembeheerders volgens wereldwijd onderzoek van Paessler AG. Het grootste probleem voor IT-systeembeheerders op het werk is wanneer er onterecht problemen worden geconstateerd binnen systemen.



Meer dan een derde (34 procent) van de respondenten geeft aan dat foutpositieven hun grootste probleem zijn. Een vergelijkbaar percentage (33 procent) ergert zich aan veelvoudige en onnodige meldingen.

Foutpositieven en onnodige meldingen hebben grote gevolgen voor bedrijven op het gebied van de productiviteit van werknemers. Deze meldingen kunnen teams enorm afleiden, hun tijd verdoen met problemen die er niet zijn en hen ervan weerhouden om echte bedrijf kritische kwesties aan te pakken. Buiten onjuiste meldingen, wordt de managementrapportage ook genoemd als een grote frustratie. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden zegt dat ze worden opgezadeld met het verzamelen van informatie voor vaak overbodige rapporten, wat hen weer afleidt van hun dagelijkse taken.



Zorgen over toekomst

Naast deze huidige frustraties hebben IT-systeembeheerders ook specifieke zorgen over wat er in de toekomst te gebeuren staat. De huidige frustraties worden verergerd door problemen die volgens hen in de komende twee tot drie jaar zullen opduiken. De helft (50 procent) zegt dat de overstap naar de cloud de grootste uitdaging is die ze verwachten en twee op de vijf (41 procent) vrezen de extra druk om een veerkrachtige IT-infrastructuur te onderhouden, gezien het toegenomen belang en de omvang van netwerkoperaties die nu voor zowel thuis- als kantoormedewerkers moeten worden uitgevoerd.

"IT-teams zijn vaak gefrustreerd door het feit dat ze zichzelf vaak in bochten moeten wringen voor zaken die fout lijken te gaan, maar dat in feite niet zijn. Vanuit een kosten, uitval en productiviteit perspectief kan dit zeer schadelijk zijn voor een bedrijf. Het minimaliseren van foutpositieven is van cruciaal belang, zodat teams een beter en nauwkeuriger beeld krijgen van hoe hun IT-infrastructuur daadwerkelijk presteert en zich kunnen richten op daadwerkelijke problemen die moeten worden opgelost," aldus Wilco Ravestein, Country Manager Benelux van Paessler AG.