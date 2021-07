Motivatie daalt bij middelgrote bedrijven door foute investeringen in technologie

Betrokkenheid daalt door communicatie- en technologieproblemen - Uit onderzoek door Ricoh blijkt dat door frustraties over technologie de betrokkenheid bij middelgrote bedrijven daalt. Meer dan een derde (29 procent) van de werknemers heeft moeite om zich betrokken te voelen als ze thuiswerken vanwege communicatie- en technologieproblemen. Dit is een stijging van zes procent ten opzichte van augustus 2020.



Uit het onderzoek onder 573 Europese medewerkers in bedrijven met 251 tot 1000 werknemers blijkt dat door onsamenhangende investeringen in technologie de motivatie daalt. Dit komt doordat werknemers onvoldoende tijd hebben voor taken die ze persoonlijk de moeite waard vinden of die van meerwaarde zijn. Dit benadrukt het risico dat toptalent op zoek gaat naar werkgevers, die volgens hen gunstigere en beter passende gedigitaliseerde werkmethoden hebben.



Geen inzicht

De helft van de medewerkers (51 procent) denkt dat hun bedrijf processen heeft gedigitaliseerd om klanten of partners te imiteren in plaats van een specifieke behoefte te vervullen. Als we dieper ingaan op de relevantie van digitale processen van werkgevers, dan zegt een kwart van de deelnemers (24 procent) dat ze geen realtime inzicht hebben om op de juiste manier met klanten om te gaan. Ruim 66 procent zegt dat hun werkgever heeft geïnvesteerd in e-commerce of digitale tools om de klantervaring te verbeteren.



Hogere werkdruk

Hoewel er nieuwe technologieën zijn geïmplementeerd, is de werkdruk voor werknemers niet afgenomen. 28 procent vindt zelfs dat technologieplatforms die zijn geïntroduceerd tijdens de pandemie de werkdruk eerder verhogen dan verlagen. Tegelijkertijd voelt ruim een kwart (26 procent) druk van de werkgever om langer online te zijn. Dit is een stijging van zeven procent ten opzichte van vorig jaar.



Beveiliging

De verschuiving naar werken op afstand en het nieuwe werken zorgt ook voor bezorgdheid over beveiligingsissues – 34 procent van de werknemers geeft aan dat ze zich zorgen maken over het onbedoeld delen van bestanden met de verkeerde persoon via de nieuwe digitale kanalen. Een vergelijkbaar percentage van werknemers (26 procent) is ervan overtuigd dat hun werkgevers de nieuwe technologie gebruiken om hun werk te controleren terwijl ze thuiswerken.

Maurits Aalders, Marketing Director, Ricoh Nederland, zegt: "Het is verrassend dat de motivatie van werknemers blijft afnemen vanwege technologische en communicatieve uitdagingen. En dit na meer dan een jaar van thuiswerken én met licht aan het einde van de lange pandemietunnel. Maar dit komt niet doordat er te weinig wordt geëxperimenteerd. De grootste fout is om te investeren in technologie omwille van de technologie. Of omdat een partner of concurrent dit ook doet. De eerste en belangrijkste stap bij elke technologische investering is om te bepalen wat het bedrijf echt nodig heeft. Hierbij is het van belang om het perspectief van het personeel en klanten in overweging te nemen. Met dit besef kan een bedrijf de technologische oplossingen vinden die een maximale impact maken."