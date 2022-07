  IT-leidinggevenden vaak ontevreden met huidige B2B e-commerce-oplossing

Negen op de tien IT-leidinggevenden delen minstens één frustratie over hun B2B e-commerce-platform - Slechts zestien procent van de IT-managers en -directie is tevreden met huidige B2B e-commerce-oplossing. B2B e-commerce kost de IT-afdeling te veel tijd, middelen en geld. De grootste frustratie zijn onderhoudsproblemen, die meer dan 41 procent van de tijd van de IT-afdeling opslokken. Dit blijkt uit de ‘IT Leaders outlook on B2B e-commerce 22/23’.



Het onderzoek wijst ook op de sleutelrol van IT-leiders bij de keuze voor een B2B e-commerce-oplossing. Slecht gekozen software heeft een negatieve impact op de business door spanningen tussen teams, potentieel orderverlies en druk op duurzame klantrelaties.

Door de versnelde digitale transformatie in B2B-sales worden er meer online zaken gedaan dan ooit tevoren. Deze versnelde transformatie heeft echter ook tot snelle keuzes geleid met betrekking tot B2B e-commerce-software, waarbij achteraf blijkt dat deze niet altijd aan de behoeften voldoet. Sapio Research vroeg, in opdracht van Sana Commerce, aan IT-leiders en professionals wereldwijd naar hun ervaring met de software die juist voor verkoopkansen en -successen zou moeten zorgen. Hieruit blijkt hoe groot de frustratie van IT is: 84 procent is ontevreden over de huidige B2B e-commerce-oplossing en maar liefst 92 procent van de IT-leiders deelt minstens één frustratie over de gekozen software.



Meer druk op IT-afdeling

29 procent van de IT-leiders noemt een hoog onderhoudsniveau van het B2B e-commerce-platform als frustratie, gevolgd door tijdverspilling door het oplossen van storingen (26 procent) en gebrek aan API’s (23 procent).

Een slecht gekozen B2B e-commerce-oplossing legt druk op de IT-afdeling. Zij worden geconfronteerd met het implementeren van een oplossing die meer tijd en budget vraagt dan verwacht of gewenst. IT-managers verwachten gemiddeld 37 procent van hun budget te besteden aan de integratie van nieuwe software met hun bestaande IT-landschap. En maar liefst 42 procent van de tijd van de IT-afdeling wordt opgeslokt door onderhoudsproblemen.

Daarnaast lopen gemiddeld meer dan 188 bestellingen per maand gevaar door downtime. Op maandelijkse basis staat daardoor bijna een kwart miljoen aan online verkopen op het spel.



Spanning tussen business en IT

Door een B2B e-commerce-oplossing te implementeren zonder de wensen en eisen van IT daar voldoende bij te betrekken, krijgen bedrijven een oplossing die helemaal geen oplossing is: het resulteert in overwerkte IT-afdelingen, fouten en verlies van tijd en geld. Bovendien ontstaan ook spanningen tussen business en IT door dat commerciële teams gefrustreerd raken over het gebrek aan snelheid en kwaliteit.

Meer dan tweederde (67 procent) van de IT-leiders zegt dat hun relatie met commerciële teams is geschaad, omdat eindklanten het B2B e-commerce-platform niet zo veel gebruiken als verwacht. 42 procent van de IT-leiders is het zelfs zo zat dat ze al naar andere B2B e-commerce-oplossingen hebben gekeken.

"Bedrijven die willen schalen, kiezen voor B2B e-commerce-oplossingen om hun groei-ambities waar te maken: ze willen een groeiend klantenbestand beter bedienen, nieuwe markten bereiken of hun positie in een digitaal gedreven toekomst veiligstellen. Hoewel commerciële teams vaak enthousiast met B2B e-commerce aan de slag willen gaan, kan een slecht gekozen B2B e-commerce-oplossing ervoor zorgen dat bedrijven inkomsten mislopen als gevolg van downtime, verloren bestellingen en kostbaar onderhoud. De frustratie werkt door in het hele bedrijf en heeft uiteindelijk zelfs invloed op de zakelijke relatie met de eindklant," zegt Arno Ham, CPO bij Sana Commerce. "Daarom is het voor IT-leiders nog nooit zo belangrijk geweest om op hun expertise te vertrouwen en hun stem te laten horen als het gaat om de keuze voor software. IT-professionals hebben de ervaring en kennis om ook in de business richtinggevend te zijn."