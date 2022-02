 Nederlander zit gemiddeld 5,5 uur per dag achter een scherm

Bijna een kwart maakt zich zorgen over hoeveel tijd ze besteden aan social media en hun mobiele telefoon - Nederlanders besteden ‘slechts’ 5,5 uur per dag achter een scherm. Hiervan wordt drie uur en negen minuten vanachter een computer- of tabletscherm gekeken. De mobiele telefoon krijgt gemiddeld twee uur en 21 minuten aandacht per dag. Daarmee blijft Nederland ver achter bij het wereldwijde gemiddelde van zeven uur.



Dat blijkt uit onderzoek van TEAM LEWIS in samenwerking met marktonderzoeksbureau GWI naar hoe veranderend consumentengedrag vraagt om een nieuwe marketingbenadering. Het onderzoek is uitgevoerd in onder meer Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Maleisië, Australië, Portugal, Singapore, Spanje, het VK en de VS.

Het rapport toont hoe consumentengedrag in de afgelopen jaren veranderd is, mede versterkt door de coronapandemie. Een toename van schermtijd, het bezit van meer apparaten, het veelvuldige gebruik van social media en de groeiende bezorgdheid over privacy zorgen ervoor dat consumenten steeds meer de behoefte hebben om de wereld om hen heen te beïnvloeden.

"Het zoveel mogelijk herhalen van één enkele boodschap bij de doelgroep is te eenvoudig en verleden tijd," zegt Simon Billingon, Executive Creative Director bij TEAM LEWIS. "De verwachtingen van de consument over hun interactie met een merk zijn duidelijk. Ze willen unieke, opvallende creativiteit die op een gepersonaliseerde manier wordt uitgedragen. De (non)complexiteit van de boodschap, en het middel waarmee de boodschap wordt gecommuniceerd, is bepalend voor succes."



Verschuivingen op hoofdthema's

De verschuivingen die plaatsvinden in het gedrag van consumenten zijn in te delen in drie hoofdthema’s die in het rapport worden behandeld:

Monotone messaging: het voorkomen van marketingimmuniteit door het herhaaldelijk verspreiden van dezelfde boodschap.

Mood: de stemming van consumenten kan de keuzes die zij maken beïnvloeden.

Motivatie: het benutten van relevante drijfveren om zinvollere connecties te maken met verschillende generaties. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

Schermtijd De schermtijd is in 2021 in de meeste landen gegroeid ten opzichte van 2020, met uitzondering van Australië, Maleisië, Singapore en de VS. Nederlanders zitten in vergelijking met andere landen het minste achter een scherm – 5,5 uur tegenover gemiddeld bijna 7 uur wereldwijd. De tijd die Nederlanders besteden achter de pc/tablet blijft ongeveer gelijk. Het gebruik van mobiele telefoons is wel met ruim een half uur toegenomen in 2021, vergeleken met 2017.

Bezit van apparaten Wereldwijd bezitten mensen gemiddeld ten minste drie apparaten. Maleisiërs hebben gemiddeld minder dan drie apparaten, maar brengen wereldwijd de meeste tijd door op het internet.

Social mediagebruik In de Aziatische landen maakt men dagelijks gebruik van gemiddeld vier platformen. In West-Europa maakt men het minste gebruik van social platformen met minder dan drie per dag.

Houding ten opzichte van privacy De grootste zorg onder consumenten wereldwijd is hoe bedrijven hun persoonlijke gegevens online gebruiken (39 procent), gevolgd door de voorkeur om anoniem te blijven online (34 procent).

Huidige marketinglandschap Belangrijke kanalen Websites staan nog steeds voorop: 56 procent van de respondenten heeft de afgelopen maand de website van een merk bezocht. Nieuwsbrieven blijven effectief: ruim een kwart (26 procent) leest een e-mail of nieuwsbrief van een merk. Verwachtingen van consumenten Consumenten over de hele wereld willen unaniem dat merken betrouwbaar, authentiek en innovatief zijn. De opkomst van audio In de afgelopen drie jaar is het gebruik van muziekstreamingdiensten en podcasts toegenomen. Australië en Singapore zien de afgelopen jaren de grootste groei in het luisteren naar muziek en podcasts. Nederland blijft met gemiddeld 25 minuten per dag achter op de rest van de wereld wat betreft het beluisteren van podcasts (wereldwijd gemiddeld 55 minuten). Sceptische houding tegenover social media Slechts 23 procent van de consumenten wereldwijd denkt dat social media goed is voor de samenleving. Maleisiërs zijn het meest positief over social media: 40 procent ziet het als een fijn medium.

Download het Marketing in 2022: Multi-Moment Audience rapport hier.