 Ik ga op vakantie en ik neem mee: een hacker

Bereid je voor op digitale risico’s en gevaren - Deze zomervakantie is reizen naar het buitenland officieel weer mogelijk en dus boeken we volop vakanties. Of we daadwerkelijk ook op onze plaats van bestemming aankomen is een andere vraag met de huidige chaos op de Nederlandse vliegvelden. Niet alleen de vakantiegangers kijken uit naar deze periode, ook de cybercriminelen zijn er klaar voor.



De vakantieperiode biedt namelijk volop kansen om bedrijven te hacken. John Schaap, Senior Director Benelux & Nordics bij BlackBerry, schetst drie zomerhacks waar iedere reiziger van moet weten om veilig op vakantie te gaan.



1. De thuisblijvers

Tijdens de komende maanden lopen bedrijven extra groot risico op cyberaanvallen. Toch zijn de potentiële slachtoffers waar criminelen zich op richten deze periode niet anders dan in de rest van het jaar: bij een succesvolle cyberaanval is elke werknemer een doelwit. Er zullen onderling taken worden overgenomen door collega’s en logins en wachtwoorden van allerlei applicaties zullen gewoon gedeeld worden via e-mail. Ook maken veel werknemers zich tijdens de zomerperiode (nog minder) zorgen om cyberaanvallen. Werknemers willen vlak voordat ze op vakantie gaan graag snel hun to-do lijst afwerken. Deze houding maakt bedrijven bijzonder kwetsbaar en biedt cybercriminelen de uitgelezen kans om hun slag te slaan. En als ze eenmaal toegang hebben tot één mailbox, liggen de wachtwoorden van het gehele bedrijf voor het oprapen. Denk dus goed na over hoe je belangrijke gegevens uitwisselt aan je collega in je vakantieoverdracht.



2. Laptop van de zaak gaat mee op reis

Draadloos internetten op vakantie. Sommige kunnen geen dag zonder. Lekker bij het zwembad berichten sturen, een restaurant voor de avond opzoeken en gauw mailen over lopende zaken. Idealiter, voor een hacker, ook nog op de werklaptop en/of -telefoon. Wanneer deze apparaten van de zaak worden meegenomen op vakantie, ontstaan er nog meer security-gerelateerde risico’s. Want het risico dat zulke apparaten met een schadelijk wifi-netwerk worden verbonden neemt toe, net als de diefstal van deze apparaten. Het kan leuk klinken: een beetje op het WIFI-netwerk van het hotel speuren naar leuke activiteiten met een drankje erbij. Maar bedenk je ook: een hacker kan op dat moment ook door jouw data surfen met een drankje erbij als jij even ergens inlogt op een onbeveiligde site of verbinding. Op deze manier kunnen ze wachtwoorden achterhalen en alles aflezen. Verbind dus nooit met het openbare wifi-netwerk op je device.



3. Smarthome checklist

Je huis achterlaten terwijl je op vakantie gaat kan stressvol zijn, zelfs met een Smart Home. Huiseigenaren vandaag de dag stellen slimme sloten, slimme lampen, slimme Cv-ketels en beveiligingscamera’s in om zo zorgeloos mogelijk op vakantie te kunnen. En hoe ideaal is het dat je op elk moment alles in de gaten kan houden via je slimme deurbel, zodat je precies kunt zien wat er thuis gebeurt. Maar zoals er vele voordelen kleven aan een Smart Home, zijn er ook nadelen. En die kunnen vergaande gevolgen hebben. Hoe kun je voorkomen dat jouw slimme huis iets té slim wordt en misschien wel gevoelige informatie deelt die je niet wilt delen? Zorg dat je software up to date is met de laatste versie en, indien mogelijk, zijn losgekoppeld van het netwerk voordat je het huis verlaat



Goede basis

Bedrijven moeten altijd een goede basis leggen als het gaat om veiligheid, welke bestaat uit een combinatie van strategie en technologie. Het is cruciaal dat, ook tijdens de zomer, basisprincipes worden uitgevoerd en consequent worden gehandhaafd. Met vrij eenvoudige maatregelen – én bewust denken en doen – verklein je de kans op zomerse cyberincidenten, Want zoals je je op een vakantie voorbereid, zo kun je je ook voorbereiden op digitale risico’s en gevaren. Dat begint bij de basis van cybersecurity: praktische maatregelen en duidelijke afspraken," aldus Schaap.