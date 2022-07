 Een op drie zegt oude contract op voordat het nieuwe getekend is

Kwart werkenden weet niks over wijzigingen in eigen arbeidsvoorwaarden - Bijna één op de drie werkenden (32 procent) heeft weleens oude schoenen weggeworpen voordat zij nieuwe hadden: zij hebben hun baan opgezegd voordat zij hun arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever tekenden. Ook bij functieveranderingen binnen hetzelfde bedrijf gebeurt dit regelmatig: 33 procent begon aan de nieuwe functie zonder een nieuw contract te tekenen.



Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet uitgevoerd onder 1.250 werkenden.



Door nieuwe wet niet meer mogelijk

Visma | Raet heeft dit onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, welke per 1 augustus 2022 ingaat. In deze wet is onder andere vastgelegd dat werkenden binnen zeven werkdagen na mondelinge overeenkomst, hun arbeidsovereenkomst schriftelijk moeten ontvangen. In dezelfde wetgeving staat ook dat elke wijziging in de arbeidsvoorwaarden bij bestaande dienstverbanden uiterlijk op de dag dat de wijziging ingaat, schriftelijk bevestigd moeten worden aan werknemers.



Arbeidsvoorwaarden zijn onbekend bij medewerker

Dat de wijzigingen in arbeidsvoorwaarden schriftelijk moeten worden medegedeeld, lijkt voor veel werkenden een welkome wet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een kwart (26 procent) van de werkenden geen idee heeft of zijn arbeidsvoorwaarden door de jaren heen gewijzigd zijn. Überhaupt weten wat de huidige arbeidsvoorwaarden zijn, is voor een deel van de werkenden een uitdaging. Twaalf procent van de werkenden heeft namelijk geen idee waar ze hun arbeidsvoorwaarden kunnen vinden. De arbeidsvoorwaarden opvragen bij de werkgever is voor velen ook niet vanzelfsprekend: een kwart (24 procent) voelt zich bezwaard wanneer zij dit moeten doen.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: "Zowel potentiële als huidige werknemers zetten hun beste beentje voor wanneer zij aan een nieuwe baan beginnen, dus het is niet gek dat zij geen ophef maken rondom het nog niet ontvangen contract of niet durven te vragen naar hun rechten volgens de arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is dit een zeer onwenselijke situatie die onnodige risico’s met zich meebrengt. Het is dus goed dat met deze nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening bij de werkgever komt te liggen. Mocht een werkgever zich daar uiteindelijk niet aan houden en een medewerker ondervindt schade door het niet transparant zijn van de arbeidsvoorwaarden, dan stelt de wet dat deze schade op de werkgever te verhalen is. Iets wat je als werkgever natuurlijk te allen tijde wil voorkomen."