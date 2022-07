 Kosten levensonderhoud Amsterdam in zes maanden aanzienlijk gestegen

Amsterdam steeds duurder voor expats - Amsterdam is in een halfjaar tijd een aanzienlijk duurdere woonplaats voor expats geworden, zo blijkt uit de 2022 Cost of Living Survey van Mercer. De gevolgen voor bedrijven en expats in Nederland kunnen aanzienlijk zijn. Van de 227 wereldsteden voor expats steeg onze hoofdstad maar liefst tien plekken naar plek 25 op de ranglijst.



Naast de stad Hong Kong, die de duurste woonlocatie voor expats blijft, bestaat de top vijf uitsluitend uit Zwitserse steden: Zürich (2), Genève (3), Bazel (4) en Bern (5).



Kosten levensonderhoud

Expats ontvangen doorgaans een vergoeding vanuit het thuisland voor de kosten van levensonderhoud in het woonland. Deze vergoeding wordt berekend met een indexatie gebaseerd is op het verschil in de kosten van levensonderhoud tussen beide locaties. Inflatie en wisselkoersschommelingen zijn direct van invloed op de koopkracht van expats.

"De volatiliteit die door corona werd veroorzaakt is verder verergerd door de crisis in Oekraïne en heeft de wereldwijde economische en politieke onzekerheid aangewakkerd. Deze onzekerheid, in combinatie met de aanzienlijk stijgende inflatie in de meeste landen over de hele wereld, creëert zorgen onder expats als het gaat om hun koopkracht en sociaaleconomische stabiliteit," zegt Ellen van Arenthals, Principal en Mobility Consultant bij Mercer.

De gestegen kosten voor levensonderhoud in Amsterdam zorgen dat expats zonder regelmatige aanpassing van deze indexatie een relatief lager besteedbaar inkomen hebben en daarmee een lagere koopkracht. De vraag is of expats het waard vinden om in deze omstandigheden in Amsterdam te blijven, zeker nu remote werken gebruikelijker is geworden.



Gevolgen voor werkgevers

De huidige omstandigheden hebben grote impact op werkgevers, die op hun beurt het management van hun wereldwijd verspreid personeelsbestand heroverwegen om nog een kans te maken in de wereldwijde ‘war on talent’.

Van Arenthals: "Voor organisaties is het financiële welzijn van werknemers een belangrijke drijfveer in hun vermogen om toptalent aan te trekken en te behouden. Met betrouwbare en herkenbare gegevens, zoals e uitkomsten van dit onderzoek, kunnen organisaties duidelijke strategieën definiëren om de beloning voor internationale werknemers in onstabiele tijden te structureren."

Uit de Cost of Living Survey blijkt dat de arbeids- en economische omstandigheden over de hele wereld sneller evolueren dan voorheen. Bedrijven moeten in tijden van onzekerheid zorgvuldig omgaan met de kosten van internationale opdrachten en flexibiliteit tonen om een (betaalbare) toekomst voor hun internationale personeel te waarborgen. Nu de kosten voor levensonderhoud in Amsterdam zo stijgen, kan dit betekenen dat werkgevers hun personeel in de stad meer moeten betalen om ze te laten rondkomen, waarmee ook de totale uitzendkosten stijgen.

Van Arenthals: "Werkgevers hebben betrouwbare gegevens en duidelijke strategieën nodig om in onstabiele tijden door beloningspakketten voor internationale werknemers te navigeren. Hierbij dienen zij zowel het financiële welzijn van hun werknemers als de zakelijke efficiëntie en transparantie/gelijkheid te waarborgen. Het niet bijstellen van internationale beloningsstrategieën ondermijnt het vermogen van organisaties om belangrijk talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden."



Belang van valutaschommelingen

Het onderzoek van Mercer helpt werkgevers het belang te begrijpen van valutaschommelingen en het beoordelen van de inflatoire en deflatoire druk op goederen, diensten en accommodatie. Ook worden werkgevers erdoor geholpen bij het bepalen en onderhouden van beloningspakketten voor werknemers bij internationale opdrachten en wanneer ze in het buitenland wonen.

De kosten van levensonderhoud op een locatie als Amsterdam kunnen van aanzienlijke invloed zijn op de aantrekkelijkheid ervan als bestemming voor talent. Bovendien kunnen organisaties erdoor beïnvloed worden bij de keuze van een locatie om hun geografische voetafdruk uit te breiden of te transformeren. Mogelijk besluiten bedrijven op basis van de gestegen kosten om hun internationale personeel terug te trekken uit Amsterdam en elders te plaatsen.

Van Arenthals: "Het leven in Amsterdam is in korte tijd een stuk duurder geworden. Uiteraard is de hoge inflatie hier enorm op van invloed, maar ook de stijgende gasprijzen en huurkosten. Waar expats eerder in Amsterdam werden gehuisvest, zien we nu dat zij bijvoorbeeld buiten de stad in de randgemeenten gaan wonen."