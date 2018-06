 Zürich duurste Europese stad om te wonen

Grote verschillen in kosten van zakendoen in diverse steden wereldwijd - Hong Kong (China) is voor expats momenteel de duurste stad ter wereld om te wonen. Wie geen zin heeft om veel te betalen, kan zich beter vestigen in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Hier is wonen namelijk het goedkoopst.



Dit blijkt uit het jaarlijkse Cost of Living onderzoek van Mercer. In Europa worden de steden steeds duurder. Het Zwitserse Zürich en Duitse Bern behoren zelfs tot de top tien.

Volgens de 24ste editie van het onderzoek zijn een instabiele woningmarkt, lage inflatie en fluctuerende prijzen voor goederen en diensten, van invloed op de kosten van zakendoen in diverse steden wereldwijd. Onze eigen hoofdstad schiet maar liefst vijfendertig plaatsen omhoog en bekleedt nu de vijftigste plek op de wereldranglijst van duurste steden voor expats. Een behoorlijk verschil met de ranking van vorig jaar. Toen daalde Amsterdam 21 plekken van positie 64 naar 85. Oorzaken voor de huidige stijging zijn de toenemende lokale woningmarkt en de sterke positie van de Euro, ten opzichte van de Amerikaanse dollar.



Duitse steden grootste stijgers

Zürich staat op de derde plaats op de wereldranglijst en blijft daarmee de duurste Europese stad, gevolgd door Bern (tien). Genève (elf) staat vier plaatsen lager dan vorig jaar, vanwege een neerwaartse trend op de lokale woningmarkt. Over de gehele linie zijn alle West-Europese steden op de ranglijst gestegen. Dit als gevolg van een sterke lokale valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de kosten van goederen en diensten. Vooral steden in Duitsland zijn dit jaar grote stijgers. Zo klimt München (57) eenenveertig plaatsen en Frankfurt (68) en Berlijn (71) springen beiden negenenveertig plaatsen omhoog. Steden in Oost- en Centraal-Europa doen het dit jaar minder goed. Mede door waardeverlies van lokale valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zo laten Moskou (zeventien), Sint-Petersburg (49) en Kiev (173), een daling zien van respectievelijk vier, veertien en tien plaatsen.



Azië scoort het hoogst op wereldranglijst

Hong Kong is dit jaar gewaardeerd als duurste woonstad voor expats, zowel in Azië als wereldwijd, en stoot Luanda van de nummer een positie. De Angolese hoofdstad daalt van de eerste naar de zesde plek, mede veroorzaakt door een neerwaartse trend op de lokale woningmarkt. "Strengere Chinese monetaire regelgeving, een bloeiende economie en een drang om de Chinese Yuan als internationale valuta te hebben duwt Chinese steden omhoog in de ranking," zegt Sabine Rock-Speelman, senior mobility consultant bij Mercer Nederland.



Risicovolle middenpositie

Mumbai (55) is de duurste stad van India, gevolgd door New Delhi (103) en Chennai (144). Kolkata (182) en Bengaluru (170) zijn de minst dure Indiase steden. Australische steden zijn dit jaar op de ranglijst gedaald. Brisbane (84) en Perth (61) laten respectievelijk dertien en elf plaatsen vallen, terwijl Sydney (29), de duurste stad van Australië, een relatief gematigde daling van vijf plaatsen kent. Rock-Speelman: "Steden in andere landen zijn gestegen op de ranglijst, waardoor Australische steden zijn gedaald. Over het algemeen lopen steden die zich in het midden van de ranglijst bevinden een groter risico om hun positie te behouden, als gevolg van de beweging van andere steden."



Steden in Noord-Amerika dalen door dollarkoers

Steden in de Verenigde Staten zijn gedaald op de ranglijst als gevolg van een gestage opleving van de Europese economie. Dit is getriggerd door de Amerikaanse dollar die daalde ten opzichte van andere belangrijke valuta’s wereldwijd. New York is vier plaatsen gedaald en staat nu op de dertiende plaats. San Francisco (28) en Los Angeles (35) zien hun positie dalen met respectievelijk zeven en twaalf plaatsen en Chicago (51) maar liefst met twintig plaatsen. Hoewel de meeste Canadese steden op de ranglijst zijn gedaald, springt Toronto (109), de hoogst genoteerde stad van het land, tien plaatsen als gevolg van een stijging van de kosten van huurwoningen voor expats.

In Zuid-Amerika is São Paolo (58) de duurste stad en Santiago (69) volgt als de op één na duurste locatie. Het merendeel van de andere steden in Zuid-Amerika daalt op de ranglijst, ondanks de prijsstijgingen van goederen en diensten in landen als Brazilië, Argentinië en Uruguay. Tegucigalpa (201) is de goedkoopste stad van Zuid-Amerika.



Caïro in nog steeds goedkoopst in Midden-Oosten

Net als vorige jaar blijft Tel Aviv (zestien) voor expats de duurste stad in het Midden-Oosten, gevolgd door Dubai (26), Abu Dhabi (40) en Riyad (45). Caïro (188) blijft de goedkoopste stad in de regio. "Over het geheel genomen zijn de meeste steden in het Midden-Oosten gedaald op de ranglijst als gevolg van lagere huisvestingskosten in de hele regio," aldus Rock-Speelman.