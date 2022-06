 In zes stappen naar een duurzamere bedrijfsvoering met behulp van data

Duurzaamheid wordt onderdeel van de manier waarop je zakendoet - Het pad naar toekomstige bedrijfssuccessen is met duurzaamheid bezaaid. Het loont op alle vlakken om duurzaam te zijn, maar voor de ene afdeling is dat makkelijker dan voor de andere. De belangrijkste vraag is: hoe maak je duurzaamheid een integraal onderdeel van je processen?



Duurzaamheidsinitiatieven zijn vandaag de dag vaak losstaande projecten die naast bedrijfsprocessen lopen. In de toekomst wordt duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van je bedrijf. Carl Maas, Country Manager bij Celonis, geeft een stappenplan om verduurzaming in het DNA van je bedrijf op te nemen.

Creëer een totaalbeeld van je huidige situatie. Dit kun je doen door data uit je processen te verzamelen en daar slim conclusies uit te trekken. Organisaties rusten vaak op bergen data, maar lijken die vreemd genoeg amper voor verduurzaming in te zetten. Je wéét dat sommige apparaten of processen bijvoorbeeld meer CO2 uitstoten. Leg dit vast, zodat je ervoor kunt zorgen deze minder te gebruiken als daar de gelegenheid voor is. Begrijp de gaten in je data. Het komt zelden voor dat alle bedrijfsdata compleet en kwalitatief perfect is. Weet daarom waar je gegevens mist, en waar die misschien minder nauwkeurig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inkoopafdeling: wat weet die van zijn leveranciers? De inkoopafdeling is in veel organisaties verantwoordelijk voor de meeste CO2-uitstoot, maar weet vaak niet wat de voetafdruk van de leveranciers is. Voeg context toe. Losstaande cijfers over je CO2-uitstoot vertellen niets over hoe die cijfers tot stand kwamen. Een gelijke uitstoot kan voor het ene proces of product veel hoger zijn dan voor een andere. Om dat in te kunnen schatten heb je dus context bij je data nodig. Breng prestaties en duurzaamheid samen. Er bestaat namelijk een link tussen de twee. Sommige bedrijven zijn al zo ver dat ze data verzamelen die met beiden te maken hebben en daardoor actie kunnen ondernemen om duurzamer te worden én beter te presteren. Zulke doorbraken zijn nog zeldzaam, de inzichten zijn nog relatief nieuw. Maar duurzaamheid zou als doelstelling niet anders moeten zijn dan waardecreatie of risicomanagement. Op die vlakken is het al lang de norm om je besluiten op basis van data te nemen. Pluk het laaghangend fruit. Investeer bijvoorbeeld in het verduurzamen van je wagenpark met elektrische auto’s, in plaats van in projecten die net zo veel tijd kosten maar minder impact hebben. Grote projecten maken ook meteen aan je medewerkers duidelijk dat het thema duurzaamheid leeft in je organisatie. Het neemt mensen mee in je doelstellingen. Mensen weten dan dat het de moeite waard is, en waar het bedrijf het voor doet. Duurzaamheid wordt onderdeel van de manier waarop je zakendoet. Vergelijk het met de digitale transformatie die veel ondernemingen ‘digital’ maakte. Chief Digital Officers bestaan nog amper omdat het digitaal zijn inmiddels vanzelfsprekend is. Als organisaties duurzaamheid goed uitvoeren zal het niet als iets ‘nieuws’ of spannends voelen. Voor nieuwe digitale tools in een organisatie trekt niemand meer de wenkbrauwen op. Dat zou met processen die voor meer duurzaamheid zorgen ook zo moeten zijn.