 Bestuurders hebben bandenspanning niet op orde

Slechte bandenspanning zorgt voor hoger brandstofverbruik en daardoor hogere kosten - Uit recent onderzoek blijkt dat zowel Nederlanders als Belgen de bandenspanning van hun autobanden niet op orde hebben. Van de gecontroleerde banden, bleken veruit de meeste banden niet op de juiste spanning te zijn. En doordat de meeste bestuurders hun autobanden zelden of nooit controleren, zijn bestuurders zich niet bewust van onjuiste bandenspanning.



Doorrijden op banden die een slechte spanning hebben, kan vervelende zaken tot gevolg hebben zoals hoger brandstofverbruik, slechte wegligging en snellere bandenslijtage.

84 procent van de auto's heeft niet de bandenspanning zoals door de fabrikant is voorgeschreven. Dat blijkt uit onderzoek dat studenten van de Hogeschool Rotterdam en KU Leuven uitvoerden onder begeleiding van Great Opportunities. Als onderdeel van een afstudeeropdracht onderzochten de studenten waar Nederlandse en Belgische bestuurders op letten als het om hun autobanden gaat. Slechts elf procent van de bestuurders bleek de afgelopen maand de bandenspanning van hun autobanden te hebben gecheckt. 28 procent van de bestuurders gaf toe nooit de bandenspanning van hun autobanden te checken. 60 procent deed dat alleen voor een grote rit, bijvoorbeeld voor een vakantie. De resultaten liegen er niet om: het bandenbewustzijn en daarmee bandenonderhoud is onder de maat, zowel in Nederland als in België.

De studenten voerden het onderzoek uit op parkeerplaatsen van supermarkten, bouwmarkten en tuincentra op negen plekken in Nederland en op zeven plekken in België. Ze checkten, met toestemming van de bestuurders, willekeurig 1.641 personenwagens in Nederland en 1.065 personenwagens in België.



Hoger brandstofverbruik voornaamste reden om wél te controleren

Idealiter controleren bestuurders maandelijks de bandenspanning van hun autobanden. Banden verliezen namelijk continu een beetje lucht. Banden met een te lage spanning verbruiken meer brandstof, hebben een slechte wegligging en raken sneller oververhit, mogelijk met een klapband tot gevolg. Te hoge bandenspanning zorgt voor slechter wegcontact en hogere bandenslijtage.

De bestuurders die hun bandenspanning de afgelopen maand wél hadden gecontroleerd, deden dat omdat ze zich ervan bewust zijn dat een betere bandenspanning voor lager brandstofverbruik zorgt en ze dit zo laag mogelijk wilden houden vanwege de hoge brandstofprijs. Bestuurders die hun bandenspanning niet regelmatig checken, vonden het hogere brandstofverbruik in verhouding met de hoge brandstofprijs ook een goede reden om in de toekomst beter op de bandenspanning te letten.



Bandencheck

Het bandenbewustzijn en -onderhoud moet dus beter. Bestuurders kunnen zelf de spanning van hun banden controleren aan de hand van de uitleg in het instructieboekje van hun auto.