 Nederland op twaalfde plaats als voorkeursland om in te wonen en te werken

4,6 miljoen Europeanen willen in Nederland wonen en werken - Arbeidsmigratie wordt steeds vaker genoemd als oplossing voor de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. De meest logische arbeidsmigratie is omwille van vergunningen uit andere Europese landen, al neemt de krapte en schaarste breed in Europa sterk toe. Uit onderzoek van Intelligence Group onder de Europese beroepsbevolking in 2021/2022 blijkt dat Nederland op de twaalfde plek staat als voorkeursland.



Meest populaire landen voor Europeanen om in te wonen en werken zijn Amerika, gevolgd door Duitsland en Australië. In de top-6 staan drie niet-Europese landen.

Ruim 57 miljoen European zouden in het buitenland willen werken. Daarvan hebben 4,6 miljoen een ook een voorkeur voor Nederland. Gemiddeld heeft iemand een voorkeur voor drie tot vier landen waar ze graag zouden willen werken. 8,1 Procent noemt derhalve Nederland als een voorkeursland en heeft daarmee de twaalfde plek in de ranking met voorkeurslanden. Amerika, the promised land, staat al sinds het onderzoek in 2007 voor het eerst is gedaan op nummer een. Duitsland is het Europese land met de grootste Europese voorkeur met bijna een kwart, gevolgd door ‘the lucky country’, down under, Australië.

"De positie als aantrekkelijk land om in te werken is in in de afgelopen jaren niet beter geworden. Sinds de politieke ontwikkelingen in Nederland aan het begin van deze eeuw, en de ontwikkelingen in de recente jaren zoals de Polen Hotels, uitbuiting Oekraïners, en commissie Roemer heeft Nederland een stuk van haar internationale aantrekkingskracht verloren, met name bij arbeidsmigranten. Het is steeds moeilijker om arbeidsmigranten te verleiden naar Nederland te komen, en eenmaal aangekomen ook steeds moeilijker vast te houden. De concurrentie is ook sterk toegenomen op de internationale arbeidsmarkt, o.a. door brede Europese krapte op de arbeidsmarkt. Bij kenniswerkers, mede door de aantrekkelijkheid van Amsterdam en de 30 procent regel, is er wel nog voldoende aanbod,"adus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group. "Het is cruciaal dat Nederlandse werkgevers en (uitzend)bureaus zich als betere werkgevers gaan neerzetten op de internationale arbeidsmarkt. Ook professionelere en gerichtere arbeidsmarktcommunicatie en recruitment is hierin essentieel."



Grootste arbeidspotentieel

Het grootste arbeidspotentieel voor Nederland (zowel in absolute aantallen als relatief) ligt in Polen. Het arbeidspotentieel is daar 737.000 personen groot en het voorkeurspercentage van Nederland is 19,5 procent. Polen wordt gevolgd door Duitsland (723K) en Engeland (532K), al is Nederland niet bovengemiddeld populair in deze landen. Dat is opvallend aangezien het ‘aangrenzende’ landen zijn, die normaliter een hogere populariteit genieten.



Grootste arbeidspotentieel voor Nederland afkomstige uit:



1. Polen (737K)

2. Duitsland (723K)

3. Engeland (532K)

4. Italië (449K)

5. Spanje (404K)





Nederland is relatief het populairste in:



1. Polen (19,5 procent)

2. Griekenland (15,6 procent)

3. Kroatië (14,5 procent)

4. Letland (14,4 procent)

5. Slowakije (14,2 procent)



Bijna een op de vijf Polen noemt Nederland als voorkeursland, gevolgd door Grieken en Kroaten. Ondanks dat de populariteit van Nederland groter is in deze landen, is het totale aanbod kleiner aangezien dit relatief kleine landen zijn. Polen is de enige uitzondering.



Nederland als werkland het minst populair in





1. Frankrijk (2,5 procent)

2. Zwitserland (4,9 procent)

3. Zweden (5,0 procent)

4. Engeland (5,6 procent)

5. Duitsland (7,0 procent)





Enkele knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen met internationaal aanbod

Het grootste potentiële aanbod van Europees arbeidsmarkttalent ligt in de beroepen Transport, Wetenschap, Horeca, Logistiek en commercieel. Daarbij sluit het volume van het aanbod aan bij enkele grote schaarste gebieden en is er voldoende arbeidspotentieel om de tekorten aan te vullen. Verder valt op dat Nederland relatief populairder is onder white collar beroepen (ipv blue collar beroepen) en een zeer beperkte populariteit geniet in bijv. zorg en directie. Nederland heeft nauwelijks een (interessante) positie op de Europese arbeidsmarkt voor verpleegkundigen of directiefuncties. Dit is o.a. ingegeven door de restricties die het BIG-register oplegt voor personen werkzaam in de zorg en de minder competitieve beloningsstructuur voor managers/directeuren.



Top-vijf beroepen met de grootste voorkeur voor Nederland





1. Transport

2. Onderzoek/ Wetenschap/ R&D

3. Horeca/ Bediening en voedselbereiding

4. Logistiek (verpakking, verzending, magazijnbeheer)

5. Verkoop/ Commercieel/ Sales





Beroepsgroepen met de laagste voorkeur





1. Verpleging/ Verzorging/ Welzijn

2. Inkoop

3. Directie/(interim)-management

4. Juridisch

5. Design/ Grafisch/ Ontwerp





Nederlanders geven zelf de voorkeur aan Spanje om in te wonen/werken

Ruim 1,3 Nederlanders zouden het interessant vinden om (tijdelijk) is het buitenland te wonen en te werken. Daarbij geniet Spanje de absolute voorkeur met 36 procent, gevolgd door Amerika, Duitsland, Engeland en Italië. Hieronder staan de top-tien favoriete woon/werk landen van Nederlanders.





1. Spanje 36 procent

2. Verenigde Staten 32 procent

3. Duitsland 27 procent

4. Verenigd Koninkrijk 24 procent

5. Italië zeventien procent

6. Australië vijftien procent

7. België vijftien procent

8. Frankrijk veertien procent

9. Zweden twaalf procent

10. Canada elf procent