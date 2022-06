 Noodgedwongen een oppas van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde

Ooppas van de zaak steeds vaker een secundaire arbeidsvoorwaarde - Waar bedrijven zich voorheen positioneerden als goede werkgever met extraatjes als een sportabonnement en dertiende maand, gooien de grote werkgevers uit ons land het tegenwoordig noodgedwongen over een andere boeg: een oppas van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde.



Het tekort aan kinderopvang, de schaarste op de arbeidsmarkt en de nieuwe ontwikkelingen binnen de pandemie dwingen werkgevers om met oplossingen te komen voor werknemers en hun thuissituatie. En dat is logisch, volgens Charly van der Straten, oprichter van oppas platform Charly Cares: "Tijdens de corona crisis heeft iedere werkgever ervaren hoe cruciaal kinderopvang is voor werkende ouders. Het moet thuis met de kids goed geregeld zijn, anders kunnen werknemers niet functioneren, laat staan floreren."



Oppas van de zaak

Dat werkgevers momenteel noodgedwongen moeten meedenken met thema’s als kinderopvang, blijkt uit de vele zakelijke boekingsaanvragen die Charly Cares ontvangt (± 60.000 aanvragen, alleen al tijdens de lockdowns). Momenteel maken meer dan 75 werkgevers gebruik van de zakelijke dienstverlening oppas aan huis van het platform. Zo ook kinderopvangorganisatie Kindergarden. Nicole Krabbenborg, algemeen directeur: "Ook wij kampen als kinderopvangorganisatie met personeelstekorten, waardoor wij (soms te) veel vragen van onze vaste collega’s. Om ze een helpende hand te bieden, ondersteunen wij hen met een ‘oppas van de zaak’. Zo is de thuissituatie van onze medewerkers goed geregeld, waardoor zij met een goed gevoel kunnen werken en blijven onze vestigingen open."