 Pensioenregeling en flexibele tijdsindeling belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden

Ook vakantiedagen staan hoog op het verlanglijstje - De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we onze werkplek anders zijn gaan beoordelen. Het afgelopen jaar ging het vaak over aanpassingen in reis- en thuiswerkkosten, maar vooral ook over hoe we omgaan met deze veranderingen. Hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor wat Nederlandse werknemers belangrijk vinden?



Uit onderzoek van SD Worx blijkt dat we nog steeds veel waarde hechten aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ruim een kwart van de ondervraagden (26 procent) vindt een pensioenregeling nog altijd de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Op de tweede en derde plaats staan flexibele tijdsindeling (twintig procent) en voldoende vakantiedagen (zeventien procent). Slechts een procent vindt cadeaus of personeelsuitjes belangrijk.



Salaris bespreken blijft taboe

Een ander opvallend gegeven is dat werknemers onderling weinig praten over hun salaris of secundaire voorwaarden. Ondanks de gewijzigde reis- en/of thuiswerkkosten, houden Nederlanders hun loonstrookgegevens liever voor zichzelf. Daarbij bespreekt bijna 40 procent van de respondenten geen enkel aspect van de loonstrook met hun collega’s. Ook het salaris nog steeds weinig wordt besproken: slechts dertien procent geeft aan deze informatie met collega’s te delen. Verder worden een eventuele woon-werkvergoeding en bonussen (elf procent) mondjesmaat op de werkvloer besproken.



Onduidelijkheid over loonstrook

"Wellicht dat werknemers secondaire arbeidsvoorwaarden liever niet bespreken met collega’s omdat ze simpelweg niet alle termen op de loonstrook begrijpen," zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer de helft (52 procent) van de Nederlanders alle termen op de loonstrook begrijpt. Hierbij geeft een kwart aan het belangrijk te vinden dat de werkgever meer aandacht besteedt aan het begrijpelijk maken van de loonstrook. In de praktijk zien we dat werknemers hier vaak vragen over stellen, en nu wordt bevestigd dat er veel onduidelijkheid is over veel termen."



De termen die de meeste vragen oproepen zijn:

Deeltijdfactor (achttien procent)

Belast/ onbelast (twaalf procent)

Loonheffing (tien procent) Bespreekbaar maken

Bijna een derde van de Nederlanders (32 procent) vindt het belangrijk dat zaken rondom loonstroken bespreekbaar zijn binnen een bedrijf. Wel geeft 35 procent van de werknemers aan dat ze contact opnemen met de HR-manager als ze zien dat er iets niet klopt op de loonstrook. Een goede ontwikkeling volgens Bloem. "Het is belangrijk dat medewerkers aangeven waar ze hulp bij nodig hebben. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen zaken die ze niet begrijpen aankaarten. Werkgevers kunnen er daarnaast voor zorgen dat ze medewerkers beter informeren."



Voor meer inzicht in de termen op het loonstrookje, kijk hier.