 Wist je dat leren onderdeel is van het vieren van een jubileum?

Tijd voor een feestje! - Jubilea. De een viert ze groots met zoveel mogelijk bombarie. De ander laat het feest het liefst aan zich voorbijgaan. En daar waar de een het feest zo lang mogelijk rekt en graag in de spotlights staat, verstopt de ander zich angstvallig in een hoekje. In de hoop dat het feest snel en zonder al te veel ruchtbaarheid aan zich voorbijgaat.



Toegegeven: voor beide valt iets te zeggen. Toch heeft het vieren van je jubileum, lustrum of verjaardag wel zijn functie.

Olga Helmer, communicatiespecialist bij Let’s Learn!: "Door er helemaal niet bij stil te staan doe je jezelf absoluut te kort. Het is namelijk een uitgelezen moment om te leren." Maar waarom dan? Wat gebeurt er als je stil staat bij je jubileum en deze -hoe groot of klein dan ook- viert? Helmer: "Ik zie wel vijf redenen om je jubileum te vieren. Het levert je waardevolle inzichten en relaties op. Dus waarom zou je het laten? Een goed feest op zijn tijd is toch geweldig!?"



De vijf redenen om je jubilea te vieren, zijn:

Je blikt terug in de tijd. Hoe is het begonnen, wat heb ik bereikt, welke moeilijkheden heb ik overwonnen? Door terug te kijken in de tijd reflecteer je welke inzichten je hebt opgedaan. Je herinnert je de uitdagingen waar je voor stond en hoe je deze tegemoet bent getreden. Je staat stil bij wat je geleerd hebt. Deze bewustwording neem je mee naar de toekomst.

Je staat even stil in het hier en nu. Waar sta je nu ten opzichte van toen? Maakt het je trots? Heb je je doel behaald? En zit je eigenlijk nog op de goede weg? Door even pas op de plaats te maken en te overzien waar je nu staat, geef je tegelijkertijd richting aan de toekomst. Er is gelegenheid om de koers bij te stellen. Of op bepaalde punten het roer om te gooien. Stil staan bij je jubileum geeft je de gelegenheid om te herijken.

Je kijkt vooruit. Wat wil ik de volgende periode bereiken? Ga ik op dezelfde voet door, of is het tijd om bij te sturen? Misschien breid je je plannen wel uit, of wil je je juist meer specialiseren. Welke koers zet je uit, wat wordt de volgende stip op de horizon? Door je jubileum te vieren, weet je weer waarvoor je het doet en besef je beter waar je naartoe wilt. Vol overtuiging begin je hierdoor aan de nieuwe episode.

Het brengt verbinding. Anderen laten meedelen in de feestvreugde geeft verbinding. Je realiseert je dat je het niet alleen doet. En laat weten dat je de mensen om je heen waardeert voor wie ze zijn en voor wat ze aan jou en je succes bijdragen. Samen vieren schept een band en zegt: je hoort erbij. Ik waardeer wie je bent en wat je voor mij doet. Ik ben er ook voor jou. Laten we elkaar helpen en er voor elkaar zijn.

Het geeft energie voor de toekomst. Van een feestje vieren krijg je een boost. Je wordt er blij en energiek van, zeker als je anderen het feestje laat mee vieren. Het vieren van je jubileum geeft de energie om door te gaan. Want je wordt bevestigd in waarom je doet wat je doet. En omdat je weet wat je al gepresteerd hebt, kun je de uitdagingen die nog op je pad komen onbevangen en met een nieuwe dosis energie tegemoet treden.