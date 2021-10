 HR-specialist: competenties belangrijkst tijdens selectieprocedure

Twintig procent weet niet welke competenties noodzakelijk zijn voor succes organisatie - Maar liefst 78 procent van de HR-verantwoordelijken noemt competenties leidend bij de selectieprocedure voor een functie. Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.055 Nederlandse HR-verantwoordelijken, uitgevoerd door Panelwizard. Toch heeft een op de vijf ondervraagden niet scherp over welke competenties hun medewerkers moeten beschikken, wil hun organisatie succesvol zijn in de toekomst.



Opvallend genoeg stellen organisaties met minder dan honderd werknemers competenties vaker voorop (83 procent) dan bedrijven met maximaal vijfhonderd (77 procent) of duizend werknemers (71 procent). Toch hebben zij met twintig procent minder scherp welke competenties van kandidaten cruciaal zijn voor toekomstig succes van hun organisatie dan HR-professionals bij grotere bedrijven (vijftien procent). "Een moderne HR-specialist krijgt succesvol het juiste talent op het juiste moment op de juiste plek binnen de organisatie", zegt Jeroen Kuijlen, CCO van De Staffing Groep. "Die talenten beschikken niet zozeer over de juiste diploma’s of werkervaring, maar vooral over de competenties die nodig zijn om een taak te vervullen. Wij merken dat steeds meer organisaties werven én behouden op basis van talent. Hierdoor voorkomen zij dat ze uit dezelfde vijver vissen als hun branchegenoten."



Strategie ontbreekt

Ondanks de belangrijke rol die competenties spelen in het wervingsproces van veel Nederlandse organisaties, noemt 36 procent van de ondervraagde HR-professionals het vaststellen van de aanwezige competenties bij kandidaten lastig. Een mogelijke oplossing hiervoor is het uitrollen van een centraal gecoördineerde strategie voor het werven, behouden en uitstromen van medewerkers. Volgens een kwart van de respondenten ontbreekt het bij hun organisatie aan zo’n strategie. Kuijlen: "In de markt komen wij vaak een versplinterd HR-beleid tegen, waarbij losse afdelingen verantwoordelijk zijn voor het werven en behouden van hun werknemers. Wanneer deze bedrijven alles vanuit één centraal punt coördineren, wordt het managen van aanwezig talent een stuk overzichtelijker."



Talentontwikkeling

Het gebrek aan een centrale strategie op het gebied van personeelsbeleid laat zich ook gelden rondom talentontwikkeling. Zo geeft een derde van de ondervraagden aan dat hun organisatie medewerkers onvoldoende begeleidt bij de verdere ontwikkeling van hun carrière. Een gemiste kans, zeker omdat 79 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan het intern invullen van openstaande vacatures. Kuijlen: "Binnen de zogeheten talent journey is het behouden en doorstromen van talent minstens zo belangrijk als het aantrekken van kandidaten die over de juiste competenties beschikken. Hierbij is het van belang dat je weet wie er bij je werken, waar zij zich in onderscheiden en enthousiast van worden. Voor veel organisatie kan een driemaandelijks gesprek al oplossing bieden."