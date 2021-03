 Drie tips om de effectiviteit van uw team te meten

Beoordeel of het werk dat er ligt ook uitgevoerd wordt - Om een organisatie succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er effectief gewerkt wordt. Directe of indirecte werkzaamheden om producten of diensten aan de klanten te kunnen leveren, moeten nu eenmaal uitgevoerd worden. Maar hoe kan gekeken worden hoe effectief een team daadwerkelijk is?



Eenvoudig beoordelen of het werk dat er ligt ook uitgevoerd wordt, biedt niet echt veel inzicht in de productiviteit. Stefan Janssen van Urenregistratie.be geeft drie tips als het gaat om het meten van de effectiviteit van een team.



Koppel urenregistratie aan projectmanagement

Een van de belangrijkste zaken om de effectiviteit goed te kunnen meten, is volgens Janssen deze vast te leggen in een urenregistratie die is gekoppeld aan een projectmanagementsysteem. "Met behulp van projectmanagementsoftware kan precies in de gaten gehouden hoe de voortgang van bepaalde werkzaamheden verloopt. Door hier ook een urenregistratie aan te koppelen is inzichtelijk wie welke bijdrage levert, en of het proces verloopt volgens de planning," stelt Janssen.



Meet de klanttevredenheid

Daarnaast is het volgens Janssen een goed idee regelmatig aan klanten te vragen hoe tevreden zij zijn met het leveren van de producten of diensten. "Als er echt ineffectief gewerkt wordt, zal dat onherroepelijk leiden tot ontevreden klanten en minder omzet. Maar ook als dat niet het geval is, kan de input van klanten veel duidelijk maken over de effectiviteit. Niet alleen als het gaat om wat er verbeterd kan worden, maar ook als het gaat om zaken die juist wel heel goed gaan. Het is dan ook niet voor niets dat er tegenwoordig vaak een enquête naar een klant gestuurd wordt na het leveren van een product of dienst. Zo kan de klant aangeven hoe tevreden hij of zij is. Door open bij klanten te vragen hoe tevreden zij zijn, voorkom je bovendien dat ontevredenheid leidt tot het online plaatsen van negatieve recensies."



Laat teamleden zichzelf en elkaar beoordelen

De tijd dat alleen een leidinggevende iemand beoordeelde op zijn functioneren is allang voorbij. Janssen: "Tegenwoordig komt er steeds meer aandacht voor het beoordelen van het eigen functioneren en dat van andere teamleden. Er zijn diverse meetmethoden om teamleden aan te laten geven hoe ze hun eigen rol en gedrag en dat van anderen binnen het team beoordelen, en wat ze vinden van het team als geheel. Doordat er direct samengewerkt wordt, kan op deze manier veel betere inzicht worden verkregen dan wanneer een leidinggevende iemand beoordeelt."