 Gebrek aan zakelijke vaardigheden developers zorgt voor disconnectie met bestuursraden

Rekruteringsinspanningen moeten specifiek gericht zijn op developers die de waarde van apps kunnen communiceren - Apps zijn de belangrijkste aanjagers van de moderne digitale economie en zijn van cruciaal belang voor bedrijfsleiders. Toch heeft in vacatures slechts een kwart (26 procent) van de belangrijkste vaardigheden voor developers een zakelijk karakter. Daarbij bevat minstens 49 procent van alle vaardigheidslijsten geen enkele zakelijke skill¹ als een van hun top tien vereisten.



Dit blijkt uit een Europese analyse van de beste vacatures voor developers die is uitgevoerd door VMware in samenwerking met het job intelligence-platform Jobfeed van Textkernel.²

Zakelijke vaardigheden zoals (kennis van of ervaring met) financiën (vijf procent), stakeholdermanagement (zes procent) en projectmanagement (zeven procent) zijn essentieel voor het begrijpen en presenteren van een businesscase voor apps aan bestuursraden, maar komen zelden voor in de belangrijkste vaardigheden die werkgevers zoeken in toekomstig develop-talent.

Bestuursraden zijn op zoek naar zakelijk ervaren developers-talent om de levering van apps te versnellen en gebruikers consistent uitstekende ervaringen te kunnen bieden. Toch ontbreekt zakelijke expertise grotendeels in advertenties voor front-end developers. Slechts 23 procent van de vacatures voor front-end developers en 22 procent van de vacatures voor Android-developers vragen sollicitanten om enkele belangrijke zakelijke vaardigheden, vergeleken met 39 procent in vacatures voor software-engineers en 63 procent in vacatures voor data-architecten. Vooral voor front-end developers wordt noch project- noch stakeholdermanagement vermeld in de belangrijkste vaardigheidsvereisten. Dit tegen een achtergrond waarin er sinds begin 2021 meer dan 130.000 functies in heel Europa zijn geadverteerd.

Erik de Geus, Senior Regional Director Benelux bij VMware , zegt: "Naarmate de vraag van bestuursraden naar app-levering groeit, is er een reële kans voor developers om hun zakelijke vaardigheden aan te scherpen en meer zichtbaar te worden onder bedrijfsleiders in app-modernisering. Bedrijfsleiders spreken zelden de taal van technologie en developers kunnen deze essentiële brug vormen. Het benutten van deze enorme kans voor meer samenhang tussen kernactiviteiten, developers en IT-teams, en het prijzen van developers met de zakelijke vaardigheden om hun coding-vaardigheden aan te vullen, is van essentieel belang als ondernemingen apps willen integreren in het hart van een echt digitale bedrijfsstrategie."



Gerichte werving

Rekruteringsinspanningen moeten specifiek gericht zijn op developers die de waarde van apps kunnen communiceren aan bedrijfsleiders. Het aantal developer-vacatures blijft groeien. De afgelopen jaren is de vraag naar developers-functies in Europa met gemiddeld 38 procent gestegen. In het eerste kwartaal van 2021 tot dezelfde periode in 2022 steeg het aantal vacatures in Spanje en Italië respectievelijk met 173 procent en 106 procent. Het aantal vacatures in Nederland (drie procent), België (negentien procent) en het VK (22 procent) steeg minder hard.

De concurrentie op de markt voor dataspecialisten is bijzonder hevig. Zo is de behoefte aan data-ingenieurs in Spanje met 305 procent gestegen en de focus van Italië op data-architecten groeide jaar-op-jaar met 210 procent. Dit laat duidelijk zien dat apps, en de hoeveelheid data die ze produceren, bepalend zijn voor wervingsbeslissingen.