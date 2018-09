Verouderde systemen en verkeerde prioriteiten kosten handenvol geld Effectievere inzet van ontwikkelaars kan BNP met 2,5 biljoen euro verhogen - Als organisaties hun ontwikkelaars effectiever inzetten, kan over een periode van tien jaar het totale wereldwijde BNP met 2,5 biljoen euro verhoogd worden. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek ‘The Developer Coefficient’ door Stripe .



Gemiddeld besteden ontwikkelaars zo’n zeventien uur per week aan het onderhouden van verouderde software en nog eens vier uur aan het verbeteren van slecht geschreven programmacode. Daarnaast zegt ruim de helft (53 procent) van de deelnemers aan het onderzoek dat een tekort aan softwareontwikkelaars de groei van hun organisatie afremt. Voor het onderzoek van Stripe werden ruim 1.000 ontwikkelaars en ruim 1.000 executives uit 30 industriesectoren ondervraagd(2). Het onderzoek kijkt hoe organisaties hun ontwikkelaars op dit moment inzetten en wat ze kunnen doen om de productiviteit van deze ontwikkelaars te vergroten.



Minder productief

Ontwikkelaars zijn veel minder productief dan ze zouden kunnen zijn. Volgens ruim de helft van de respondenten (52 procent) wordt dit vooral veroorzaakt door de noodzaak om verouderde systemen te onderhouden. Maar ook het toekennen van prioriteiten aan specifieke projecten of taken (45 procent) door het management wordt gezien als een remmende factor, evenals de noodzaak om maatwerktechnologie te bouwen (40 procent). Gebrek aan gekwalificeerde softwareontwikkelaars (34 procent) is volgens de respondenten een grotere uitdaging voor hun organisatie dan bijvoorbeeld financiering (27 procent). Al deze factoren zorgen ervoor dat er minder tijd overblijft voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en apps waarmee organisaties klanten nieuwe diensten kunnen aanbieden en hun omzet kunnen vergroten.



Verouderde systemen

Gevraagd naar de belangrijkste redenen voor de grote hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het verhelpen van slecht geschreven code, noemt 36 procent de terughoudendheid van hun organisatie om verouderde systemen aan te passen. Een iets kleiner aantal (34 procent) is van mening dat het management de waarde van goed geschreven code onderschat, terwijl 21 procent van mening is dat hun ontwikkelaars niet beschikken over de juiste kwaliteiten.



Software en technologie

Het belang van software en technologie voor organisaties zal de komende jaren sterk toenemen. Gevraagd naar de investeringsplannen van hun organisatie voor de komende vijf jaar, zegt 43 procent van de respondenten dat er vooral meer geïnvesteerd zal worden in software-infrastructuur en technologie. R&D en het werven van technisch talent komen met beide 31 procent op een gedeelde tweede plaats. Ook is een grote meerderheid (81 procent) ervan overtuigd dat softwareontwikkeling over tien jaar een belangrijkere kerncompetentie van hun organisatie zal zijn dan nu.

‘’Ervaring heeft geleerd dat technologie essentieel is bij het maken van een product waar klanten voor blijven terugkomen. Onze developers komen op de eerste plaats, en door hun productiviteit te verhogen, verhogen we de snelheid van het gehele bedrijf. Wij geloven dat innovatie begint met de juiste technische mindset en infrastructuur. Het onderzoek van Stripe onderschrijft dat deze aanpak de juiste is," zegt Trevor Lanyon, Head of Development bij veilingsite Catawiki.

"Dit onderzoek laat zien dat organisaties hun ontwikkelaars niet optimaal inzetten voor groei en succes. Tegelijkertijd blijkt dat vier op de vijf organisaties verwacht dat softwareontwikkeling in de toekomst een belangrijkere rol gaat spelen, terwijl het tekort aan gekwalificeerde ontwikkelaars alleen maar toeneemt. Er moet dus is iets gebeuren. Zo is er veel productiviteitswinst te behalen door verouderde systemen te vervangen, minder in te zetten op maatwerk en gebruik te maken van kwalitatief goede standaardoplossingen en kant-en-klare APIs," zegt Duco van Lanschot, Head of Benelux voor Stripe.



De belangrijkste trends voor de komende tien jaar: AI, IoT en virtual assistants

AI (41 procent), het IoT (26 procent) en virtual assistants (twintig procent) zijn trends die volgens de respondenten de komende jaren een grotere impact op hun organisatie zullen hebben dan nu. Daarbij verwachten ontwikkelaars ook veel van machine learning (twintig procent), terwijl de executives meer zien in blockchaintechnologie (twintig procent). Doorsturen Reageer

