 Citizen development als oplossing voor de uitdagingen op de IT-afdeling

Verklein de skills gap met citizen development - Frictie op de IT-afdeling, klinkt dat bekend? Geen wonder, want IT is vaak genoodzaakt om apps en projecten steeds sneller te ontwikkelen doordat technologische ontwikkelen in rap tempo gaan. Het probleem is echter dat er niet voldoende aanbod van goed gekwalificeerde mensen is om aan de vraag te kunnen voldoen.



"Gelukkig is hier een oplossing voor," zegt Onno Tjeerdsma, Regional Vice President Northern Europe - Salesforce Platform bij Salesforce. "Het gat tussen vraag en aanbod van IT-specialisten noemen we de leveringskloof. We verwachten dat deze kloof de komende jaren alleen maar groter wordt en dat bedrijven meer en meer moeite gaan hebben met het vinden van de juiste gekwalificeerde werknemers." Door deze trend gaan steeds meer bedrijven op zoek naar mogelijkheden ‘binnenshuis’: dit noemen we citizen development.



Citizen development: meer ICT binnenshuis halen

Citizen development is een manier van coderen waarmee mensen softwareprogramma's kunnen maken zonder te weten hoe ze code moeten schrijven, die gebeurt in een low-code ontwikkelingsomgeving. In een low-code ontwikkelingsomgeving kunnen werknemers die geen programmeer- en ontwikkelingsvaardigheden hebben ook applicaties maken.

"U vraagt u misschien af waarom u app-ontwikkeling in de handen van niet-IT’er zou willen leggen, maar het antwoord is simpe," zegt Tjeerdsma. "Ten eerste zorgt citizen development ervoor dat IT-medewerkers zich kunnen concentreren op innovatie en de meer ingewikkelde projecten. Vaak zijn dit projecten die meer impact maken op de business. Ten tweede hebben niet-IT’ers vaak een goed beeld van de eisen van de doelgroep en met welk doel een app wordt gebouwd. Zij staan meer in contact met de klant. Deze kennis kunnen zij toepassen in het ontwikkelingsproces. Ten derde zorgt de verdeling bij app-ontwikkeling tussen ‘echte’ IT’ers en citizen developers voor een snellere ontwikkelingscyclus. Bijna tweederde van de IT-managers gelooft dat low-code oplossingen de duur van software-ontwikkelingscyclus zal verkorten."



Waar moet u op letten bij low-code?

Wanneer u in de organisatie aan de slag gaat met low-code, moet u op een aantal dingen letten, zegt Tjeerdsma. "Zorg ervoor dat u een cloud-based platform kiest. Hierdoor hebben gebruikers via bijna elke standaard webbrowser toegang. Een belangrijk voordeel hiervan is dat ze realtime gegevens verwerken, wat betekent dat geautoriseerde gebruikers kunnen samenwerken aan dezelfde en up-to-date projecten. Ook wanneer gebruikers vanaf een ander apparaat werken.

Daarnaast is het belangrijk dat u data centraal stelt. Hulpprogramma's voor het ontwikkelen van apps moeten rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd met betrouwbare, up-to-date databases, zodat de toepassingen die ze maken ook gegevensgericht zijn. Ook raad ik aan altijd een platform te kiezen dat voor iedereen binnen de organisatie te gebruiken is. Services met ingebouwde trainingsopties zoals tutorials, demo's, en live hulp, bieden hier uitkomst voor. Tot slot raad ik organisaties altijd aan om online trainingen aan hun medewerkers aan te bieden. Educatieplatformen zorgen ervoor dat ook werknemers die minder technisch ingesteld zijn, kunnen starten met low-code. Beginnende citizen developers kunnen zo de vaardigheden leren die ze nodig hebben."



Snellere app-ontwikkeling

Door te investeren in citizen development kunnen bedrijven de steeds groter wordende skills gap met hun team gaan dichten. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat citizen development voor 57 procent snellere appontwikkeling zorgt. Daarnaast kunnen bedrijven die gebruik maken van citizen development 5,8 keer meer zakelijke apps en functies leveren. Tjeerdsma: "Door citizen development kunnen bedrijven toch de steeds groter wordende skills gap verkleinen."