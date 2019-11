 Kwart werkend Nederland gaat dagelijks met tegenzin naar het werk

Werkplezier staat niet op de agenda van de BV Nederland - 22 procent van de werknemers in Nederland gaat dagelijks met tegenzin naar het werk. Dit is de belangrijkste uitkomst van ‘Het grote werkplezier onderzoek van Nederland’. Het onderzoek is onder 7.536 werknemers gehouden en is het eerste grootschalige onderzoek naar werkplezier in Nederland.



Het onderzoek is in opdracht van PER4MANCE uitgevoerd. "In de uitkomsten zien we verder dat 62 procent van werkend Nederland zich niet bovenmatig inspant op de werkvloer en hun energie zelfs buiten het werk om verkrijgt," geeft Frits Galle – trainer bij PER4MANCE – aan. "Bijna tien procent van alle deelnemers ervaart structureel veel stress op zijn of haar werk. Daarnaast blijkt de bereidwilligheid om hard te werken voor de baas een utopie te zijn: 65 procent haalt geen of nauwelijks werkplezier uit de samenwerking met zijn leidinggevende, velen noemen hen inspiratieloos. Ook de baas zelf investeert weinig in werkplezier." Uit het onderzoek komen een viertal type medewerkers naar voren: Bruistabletten, Dimmers, Ventieltrekkers en de In-de-put-denker. Het zijn met name de Dimmers die de BV Nederland zoveel geld kost. Zorg ervoor dat werkplezier en energie structureel op de agenda worden gezet, stellen de auteurs. Kies een open insteek om met elkaar het gesprek aan te gaan, houd elkaar scherp en profiteer van elkaars kwaliteiten. Het boek is niet alleen een handleiding voor medewerkers, teams en organisaties om meer werkplezier en energie te ontwikkelen, maar indirect ook de key om de enorme kosten van onbenut arbeidspotentieel drastisch te reduceren.



Elf procent noemt leidinggevende een dictator

Het onderzoek laat verder zien dat ruim 50 procent van de medewerkers energie verliest op het werk. Een groot aantal medewerkers geeft aan weinig voldoening uit het werk te halen of last te hebben van alle veranderingen in de organisatie. "Ook hebben we gevraagd hoe de BV Nederland kijkt naar hun leidinggevende en daar kwamen nogal schokkende uitkomsten naar voren," stelt Galle. "Zo noemt negen procent van de deelnemers zijn leidinggevende een softie en rlf procent ziet zijn leidinggevende zelfs als een dictator. Let wel, medewerkers bepalen zelf hoe ze hun leidinggevende ervaren en dat beeld bepaalt vervolgens hoe graag en hard ze voor iemand willen werken. Medewerkers checken authenticiteit en oprechtheid in hun leidinggevende." Het onderzoek toont tevens unieke insights naar werkplezier binnen diverse sectoren. Zo ontstaat er een branche-overstijgend beeld van werkplezier in Nederland. "Wij zien bijvoorbeeld dat binnen de Financiële Dienstverlening veel meer complimenten worden gegeven dan binnen de sector Vervoer. De Overheid telt de grootste groep medewerkers die tijdens een werkdag energie verliest en binnen de sector Vervoer is goed samenwerken met de leidinggevende een serieus issue. Met elf procent piekt de Overheid met het aantal werknemers die met tegenzin naar hun werk gaan, veel piekeren en continu stress ervaren."