 Medewerkers kleine organisaties voelen het meeste vertrouwen, trots en plezier

Promoties worden niet altijd eerlijk toegekend volgens medewerkers van multinationals - Medewerkers die in dienst zijn bij kleine organisaties voelen het meeste vertrouwen, trots en plezier op de werkvloer. Dit blijkt uit een data-analyse van Great Place to Work onder ruim 24.000 medewerkers bij 189 organisaties, met een gemiddeld rapportcijfer van zeven of hoger op de jaarlijkse wereldwijde Trust Index.



Op vrijwel alle vlakken presteren kleine organisaties beter dan midden- en grote organisaties en multinationals. Zo voelt 82 procent van de medewerkers bij kleine organisaties dat iedereen erkenning krijgt voor zijn bijdrage, is 88 procent van de medewerkers bij kleine organisaties ervan overtuigd dat het management eerlijk antwoord geeft op gestelde vragen en is 81 procent van mening dat het management daadwerkelijk doet wat het zegt.



Oneerlijke promoties en gedrag

Het lijkt erop dat medewerkers van grotere organisaties meer last hebben van de onderlinge politieke verhoudingen en bureaucratie. Twee op de vijf (40 procent) medewerkers in dienst bij multinationals is van mening dat promoties niet altijd worden toegekend aan degenen die goed presteren of belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de bedrijfsdoelstellingen, maar aan mensen die het niet verdienen. Bij kleine organisaties zijn medewerkers aanzienlijk minder sceptisch. Hier zegt het overgrote deel (76 procent) dat degenen die dat verdienen ook daadwerkelijk promotie maken. Ook is er bij multinationals vaker sprake van oneerlijk gedrag. Bijna een derde van de medewerkers (29 procent) betrapt een andere collega hier weleens op.

Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place to Work: "Kleine organisaties scoren aanzienlijk beter op goed werkgeverschap dan de grote spelers. Dat is ten dele verklaarbaar doordat een klein team makkelijker te managen is, maar het zit natuurlijk ook in de cultuur van een organisatie. Dat heeft niet alleen een negatief effect op het vertrouwen in de werkgever, maar ook op de trots en het plezier dat medewerkers ervaren. Toch is het niet onmogelijk om als grote organisatie goed te scoren op zaken als verbondenheid en vertrouwen. Het vergt net wat meer aandacht en zorg. Zo is het belangrijk dat managers ervoor zorgen dat ze zo transparant mogelijk zijn, wat vertrouwen wekt en ervoor zorgt dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Dit zijn uiteindelijk de organisaties waar een gezonde en positieve sfeer hangt, en het is bewezen dat juist deze organisaties beter presteren en zich kunnen onderscheiden. Met de huidige personeelskrapte zijn dit dé factoren waarmee organisaties zich als werkgever positief af kunnen zetten. Daarnaast zijn het voor werkzoekenden redenen om voor jou kiezen in plaats van voor de concurrent."



Ieder jaar reikt Great Place to Work certificeringen uit aan organisaties met een gemiddelde score van 70 procent of hoger op de zestig stellingen van de Trust Index, het onderzoek dat toont hoe medewerkers zich écht voelen. Er wordt gekeken naar vertrouwen, trots en plezier in hun onderlinge relaties. Deze week worden de Best Workplaces van 2022 bekendgemaakt tijdens de Road to Greatness. Dit is de top 39 organisaties die zowel hoog scoren op de Trust Index als op de Culture Audit, het cultuuronderzoek van Great Place to Work.