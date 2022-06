 Werkend Nederland kijkt na opstellen niet meer om naar zijn ontwikkeldoelstellingen

49 procent vergeet in de waan van de dag aan ontwikkeldoelstellingen te werken - Maar liefst 33 procent van de werkende Nederlanders laat zijn ontwikkeldoelstellingen na het opstellen links liggen. Dit blijkt uit onderzoek van Protime onder ruim 1.000 werkende Nederlanders van achttien jjaar en ouder. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat maar weinig werkenden überhaupt ontwikkeldoelstellingen opstellen: slechts 43 procent doet dit minimaal één keer per jaar.



Werken aan doelen te vaak vergeten

Naast dat er een groep is die hun ontwikkeldoelstellingen na het opstellen links laat liggen, is er ook een groep die simpelweg door drukte niet toekomt aan het werken aan de doelstellingen. Zo zegt de helft (49 procent) van de respondenten in de waan van de dag vergeten te werken aan hun grotere persoonlijke doelen op werkgebied. Opvallend is dat dit vooral voor hoogopgeleide werknemers geldt, maar liefst 56 procent geeft dit aan ten opzichte van 27 procent van de laagopgeleiden. Uiteindelijk lukt het iets meer dan de helft (55 procent) van de werkende Nederlanders om regelmatig stil te staan bij zijn of haar ontwikkeling als professional.



Aandacht voor ontwikkeling vanuit organisatie

Maar wiens verantwoordelijkheid is het om tijd te maken voor de ontwikkeling van een medewerker? Ligt dit volledig bij de medewerker zelf of speelt de werkgever hier ook een rol in? Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de werkenden door de eigen organisatie gestimuleerd wordt om tijd te steken in persoonlijke ontwikkeling. Bij de hoogopgeleiden is dit met 62 procent vaker het geval dan bij de laagopgeleide respondenten, waarbij maar 42 procent dit zo ervaart.

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "Het is mooi om te zien dat het merendeel van werkend Nederland aandacht heeft voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Toch is er ook duidelijk ruimte voor verbetering, zodat medewerkers het hele jaar door werken aan hun ontwikkeldoelstellingen. Pas dan kunnen zij namelijk als professional blijven groeien. Om mee te helpen die mindset te veranderen, organiseren wij de Make Time Valuable-campagne. Hierbij roepen we werkend Nederland op om hun tijd waardevol te besteden – bijvoorbeeld aan je eigen ontwikkeling. Zo dagen we mensen online uit om hun doelen voor de tweede helft van 2022 te bepalen en om een cursus uit te zoeken die je nog dit jaar gaat volgen."



Meedoen aan de challenges? Hier vind je meer informatie.