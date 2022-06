 Manager waardeert het als medewerker mentale gezondheidsproblemen aankaart

Bijna helft managers vindt werknemer zelf verantwoordelijk voor gezondheid - 80 procent van de managers waardeert het als medewerkers delen dat ze gezondheidsklachten hebben. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Bijna de helft (47 procent) van de managers verwacht ook dat medewerkers zelf aankaarten wanneer ze rondlopen met problemen.



Het welzijn van medewerkers staat hoog op de agenda van managers. Zo hecht een ruime meerderheid van de managers veel waarde aan de mentale (80 procent) en fysieke gezondheid (79 procent) van teamleden. Driekwart van de managers zegt ook daadwerkelijk op de hoogte te zijn van hoe het met zijn of haar medewerkers gaat. Een derde (33 procent) maakt wekelijks tijd vrij om het gesprek hierover aan te gaan. 32 procent doet dit maandelijks.



Verantwoordelijk voor welzijn

45 procent van de managers vindt dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Eén vijfde van de managers (achttien procent) legt deze verantwoordelijkheid bij de manager of leidinggevende van de werknemer en zestien procent legt de verantwoordelijkheid bij de directie. Wel zet de meerderheid van de managers zich in om het welzijn van medewerkers te stimuleren. Zo voert 60 procent van de managers regelmatig persoonlijke gesprekken. Ook het afstemmen van werkzaamheden op voorkeuren en wensen van medewerkers (34 procent) en het investeren in de werksfeer (32 procent) zijn populaire manieren voor managers om het welzijn van medewerkers te stimuleren.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid van iemands welzijn bij zichzelf, maar als manager speel je hier zeker ook een rol in. Denk aan het creëren van een prettige en veilige werksfeer waarin medewerkers daadwerkelijk dingen durven aan te kaarten. Hierin geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. Draag daarom actief bij aan een open organisatiecultuur. Wees eerlijk en oprecht naar medewerkers toe, ga het gesprek aan en wees niet bang om ze een spiegel voor te houden wanneer je denkt dat ze met problemen kampen. Bied vervolgens hulp aan waar nodig. Dat leidt uiteindelijk niet alleen tot een fijnere werksfeer en meer werkgeluk, maar ook tot betere resultaten."