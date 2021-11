 Vierde Covid-19 golf maakt werknemerswelzijn topprioriteit voor werkgevers

Veel werknemers hebben het gevoel niet te krijgen wat ze nodig hebben - Door het toenemende aantal berichten over de 'vierde COVID-golf' worden werkgevers steeds meer geconfronteerd met het feit dat de eerste helft van 2022 hetzelfde lijkt te worden als 2021. Sinds het begin van de wereldwijde pandemie in 2020 heeft COVID-19 een ongekende druk gelegd op bedrijven en hun personeel, waardoor de mentale en fysieke gezondheid van werknemers vaak in het gedrang is gekomen.



Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse werknemers een zekere mate van burn-out ervaart sinds ze zijn overgestapt op thuiswerken.

Het ondersteunen van het welzijn van werknemers zal in de nabije toekomst prioriteit nummer één blijven voor werkgevers. Werknemers van wie het fysieke, mentale, financiële, familiale- en/of andere soorten van welzijn wordt beïnvloed, hebben een grotere neiging om van werkgever te veranderen, blijven achter in hun arbeidsproductiviteit en zijn vatbaarder voor ziekteverzuim. Gezondheid en welzijn van werknemers lijkt niet langer een ‘leuk extraatje’ voor HR-teams, maar is nu een vast onderdeel van het gesprek in de directiekamers. Bovendien moeten directies zich niet alleen zorgen maken over wat hun werknemers van hun welzijnsbeleid vinden, maar ook over wat externe belanghebbenden ervan vinden. Uit een recente studie blijkt dat bedrijven uit de hele G20 verwachten dat het welzijn van werknemers na de pandemie de komende twaalf maanden het grootste aandachtsgebied in de media zal zijn.



Spanningsveld

De uitdaging ligt in het spanningsveld tussen de verwachtingen van werkgevers en werknemers op het gebied van gezondheid. Veel werkgevers beperken hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het fysieke welzijn van hun werknemers en als gevolg daarvan hebben veel werknemers het gevoel dat ze zaken als stress en angst op het werk niet kunnen bespreken.

Deze kloof in verwachtingen is niet langer houdbaar. Willen bedrijven zakelijk succes en economische vitaliteit bereiken, dan moet men de urgentie verhogen op het algehele welzijn van werknemers. Recent onderzoek, in opdracht van zorgverlener Cigna, toont aan dat de meerderheid van de programma's die de gezondheid en het welzijn van hun personeel optimaliseren, een hoog rendement op de investering opleveren, door lagere kosten voor gezondheidszorg, een lager verzuim en een hogere productiviteit.



Werknemerswelzijn

In het kader van het bovenstaande, deelt Cigna Europe de volgende aanbevelingen om werkgevers te ondersteunen in het versterken van hun werknemerswelzijn beleid:



De verwachtingen van werknemers veranderen snel en bepalen het landschap van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Het traditionele werkmodel is vervangen door flexibel en hybride werken en de werkpatronen zijn aangepast aan drukke levens en schema's. Het beleid en de cultuur van de werkplek moeten daarop worden afgestemd .

en bepalen het landschap van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Het traditionele werkmodel is vervangen door en de werkpatronen zijn aangepast aan drukke levens en schema's. Het . Werkgevers moeten ook nadenken over de betrokkenheid van hun werknemers en de unieke cultuur van hun organisatie, vooral wanneer mensen elkaar zelden persoonlijk ontmoeten. Verbetering van de communicatie is een fundamentele stap om de betrokkenheid te vergroten. Open de communicatiekanalen tussen managers en werknemers en zorg voor een tweerichtingsgesprek. Managers moeten altijd het goede voorbeeld geven en zich benaderbaar en persoonlijk opstellen.

en de unieke cultuur van hun organisatie, vooral wanneer mensen elkaar zelden persoonlijk ontmoeten. is een fundamentele stap om de betrokkenheid te vergroten. Open de communicatiekanalen tussen managers en werknemers en zorg voor een tweerichtingsgesprek. Managers moeten altijd het goede voorbeeld geven en zich benaderbaar en persoonlijk opstellen. Werkgevers concurreren nu om talent van over de hele wereld. Er zijn tevens meer mogelijkheden beschikbaar voor mensen, omdat ze in theorie overal vandaan kunnen werken. Bij het werven en behouden van personeel gaat het dan ook niet langer alleen om salaris en de extraatjes van de baan. Toptalent aantrekken en behouden betekent huidige en potentiële werknemers flexibiliteit, veiligheid, transparantie, een degelijk welzijnspakket en de beste technologie en tools aanbieden die nodig zijn voor het werk.

betekent huidige en potentiële werknemers die nodig zijn voor het werk. Leer uw team kennen. Een goed begrip van de demografische opbouw van de werkplek helpt werkgevers aan de essentiële inzichten die zij nodig hebben bij de ondersteuning van werknemers. Enquêtes onder werknemers of evaluaties van gezondheidsrisico's helpen werkgevers de belangrijkste problemen van werknemers te identificeren en gebieden aan te wijzen waar extra ondersteuning nodig is of nuttig zou zijn.

helpen werkgevers de belangrijkste problemen van werknemers te identificeren en gebieden aan te wijzen waar extra ondersteuning nodig is of nuttig zou zijn. Last but not least, moeten de gezondheid en het welzijn van werknemers een strategische prioriteit zijn. Werknemers zijn op zoek naar uitgebreide gezondheidszorg voor zichzelf en hun dierbaren - gezondheidszorg die betaalbaar is en die zij als waardevol beschouwen. Door gezondheidszorg eenvoudig, gemakkelijk en toegankelijk te maken, erkennen werknemers de waarde van gezondheidsvoordelen. Het versterkt hun betrokkenheid bij de organisatie en verbetert de betrokkenheid en productiviteit. Robin Lewis, senior HR director bij Cigna Europe, voegt hieraan toe: "Bedrijven moeten een cultuuromslag omarmen, waarbij werk een ondersteunende omgeving is. Te veel werknemers hebben het gevoel dat ze niet de steun krijgen die ze nodig hebben op het vlak van hun algemene ‘Whole Health’. De snelste manier voor werkgevers om een gezondere en meer florerende werkomgeving te bereiken, is door deze verwachtingskloof te dichten en zich te richten op het volledige plaatje van het welzijn van hun werknemers.