 Meer dan een derde van de CMO's verliest talent aan concurrenten

Europese CMO's (Chief Marketing Officers) zijn aan het touwtrekken om personeel - Er is een strijd om marketingtalent aan de gang. Meer dan een derde (35 procent) van de CMO's in Europa zag in de afgelopen zes maanden dat zij werknemers verliezen aan concurrenten de afgelopen zes maanden, zo blijkt uit nieuw data onderzoek van LinkedIn. Nog eens 35 procent zegt minder sollicitaties te ontvangen voor openstaande functies.



32 procent geeft aan dat het een uitdaging is om gekwalificeerd personeel te vinden.

Het onderzoek onder 263 CMO's van organisaties in heel Europa (VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland) werkzaam bij bedrijven met meer dan 1.000 werknemers laat zien met welke uitdagingen marketingleiders op dit moment te maken hebben. Om de wervingskloof te dichten, kijkt meer dan een kwart (26 procent) van de CMO's in het buitenland om hun talentenpool uit te breiden. Ongeveer driekwart (76 procent) is van mening dat het aanbieden van hybride werken de sleutel is tot het aantrekken van talent.



Belang van sterk werkgeversmerk

Nu de strijd om goed personeel toeneemt, weten marketeers als geen ander hoe belangrijk het is om aan een sterke employer branding te bouwen om zich van de concurrentie te onderscheiden. Bijna driekwart (73 procent) zegt dan ook dat daarin investeren een belangrijke prioriteit is voor de komende zes maanden. Ook het werkplekbeleid is een aandachtspunt, aangezien meer dan een derde (35 procent) van de CMO’s het gevoel heeft dat hun huidige beleid potentiële kandidaten afschrikt om te solliciteren.



Top tien snelst groeiende marketingberoepen

Gegevens van LinkedIn onthullen de top tien snelst groeiende marketingberoepen in Nederland van het afgelopen jaar:

1. Junior Marketeer

2. Growth Specialist

3. Marketing Lead

4. Marketeer

5. Advertising Specialist

6. Head of Digital

7. Chief Marketing Officer

8. Marketing Team lead

9. Communications Team Lead

10. Product Marketeer



De top tien snelst groeiende marketingvaardigheden in Nederland van het afgelopen jaar:

1. Adobe Premiere Pro

2. Finance

3. Engineering

4. Creatieve vaardigheden

5. Analytische vaardigheden

6. Customer Experience

7. Content Marketing

8. Economie

9. Video Editing

10. Contentstrategie



Marcel Molenaar, Director LinkedIn Marketing Solutions Benelux: "Topmarketeers zijn gewild en in deze nieuwe wereld van werken kunnen de beste mensen het zich veroorloven om selectief te zijn. Om de strijd om talent te winnen, is het belangrijk dat werkgevers zich aanpassen. Bedrijven zullen zich moeten richten op het opbouwen van een werknemerservaring waarin flexibiliteit en professionele ontwikkeling centraal staan. Ook zullen CMO's manieren moeten vinden om in de realiteit van het hybride werken medewerkers te helpen hun creativiteit te koesteren en hun vaardigheden te ontwikkelen."