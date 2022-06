 Wakker de nieuwsgierigheid aan door data analyse goed in te richten

Iedereen wordt nieuwsgierig geboren - Data wordt als strategisch beschouwd en als het over de data stack gaat, gaat het meestal over zaken als transitie naar de cloud, het opschonen van data, dashboards en rapporten bouwen voor managers, beveiliging en governance. Het stimuleren en faciliteren van nieuwsgierigheid wordt zelden genoemd als doel, maar is volgens Amit Prakash, mede-oprichter en CTO van ThoughtSpot, minstens zo belangrijk.



Prakash: "Data wordt genoemd als één van de belangrijkste tools voor bedrijven, maar waarom is nieuwsgierigheid niet minstens zo belangrijk?"

Iedereen wordt nieuwsgierig geboren. Een vijfjarige stelt ongeveer 300 vragen per dag. Maar daarna stellen we steeds minder vragen tot het punt waarop de meeste volwassenen nog zelden verrassende vragen stellen. Prakash: "De meeste kenniswerkers streven ernaar nieuwsgierig te zijn en zien zichzelf als iemand die openstaat voor nieuwe gegevens, maar hun nieuwsgierigheid wordt zowel cultureel als technologisch zeer slecht ondersteund."

Hoewel nieuwsgierigheid op zichzelf moeilijk te kwantificeren is, zijn er veel voorbeelden van de relatie tussen nieuwsgierigheid en betere bedrijfsresultaten. Prakash: "Zodra bedrijven medewerkers zelf aan de slag laten gaan met analytics stellen ze vragen die ze eerder nooit zouden hebben gesteld. Dit leidt niet zelden tot ontdekkingen die van grote waarde kunnen zijn voor de organisatie."

Deze nieuwsgierigheid is dus nuttig, maar moet zeker in de context van data en analyse gestimuleerd en gecultiveerd worden? James Clear, auteur van Atomic Habits, schreef: ‘You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems.’ Prakash: "Dit betekent dat het inzetten van data stack dus een hefboomfunctie is: je kunt nieuwsgierigheid ermee enorm stimuleren."



Nieuwsgierigheid stimuleren

Om nieuwsgierigheid bedrijfsmatig in te zetten en te cultiveren, geeft Prakash vijf adviezen.



1. Beloon nieuwsgierigheid

Om data op grote schaal te beheren, werken datateams vaak op bredere productcategorieniveaus in plaats van een subcategorie. Voor gedetailleerde data moet daarom meestal een data pull-verzoek worden ingediend, en is er geregeld een wachttijd van enkele weken, zonder dat duidelijk is of de aangeleverde data inderdaad inzichten opleveren. Prakash: "Draai dit eens om. Bied de mogelijkheid om in te zoomen op elk stukje data en vragen erover te stellen als een soort Google in de data stack, waardoor meteen duidelijk is of er wel of niet waardevolle informatie beschikbaar is. Dit beloont nieuwsgierigheid; gebruikers krijgen gelijk resultaat."



2. Geef mensen toestemming om nieuwsgierig te zijn

Een andere reden voor getemperde nieuwsgierigheid, is omdat mensen zich niet vrij voelen door te vragen. Prakash: "Kinderen die van hun ouders geen antwoord krijgen op hun vragen, stellen steeds minder vragen. Het zakelijke equivalent daarvan is: als medewerkers geen gelegenheid hebben om vragen te stellen, gaan ze hun eigen data verzamelen en komen ze tot verkeerde conclusies. De aanleiding tot de term 'excel hel’. Met de moderne data stack is data in gedetailleerde vorm in een datawarehouse in de cloud te bewaren, is metrische data op één centrale plek te definiëren en kan iedereen zijn eigen analyse uitvoeren zonder dat er verschillende versies van de waarheid ontstaan."



3. Wek nieuwsgierigheid op met relevantie

Nieuwsgierigheid naar één concept wakkert nieuwsgierigheid naar aangrenzende concepten aan. Als het aangrenzende stuk informatie in context gemakkelijk toegankelijk is, is het normaal dat mensen hun nieuwsgierigheid de vrije loop laten. Er zijn veel manieren om dit in je analyse stack op te nemen. Prakash: "Vaak coderen mensen hardcode-links naar gerelateerde analyses in hun datavisualisatie, maar het is belangrijk om meerdere kanten op te kunnen gaan. Via een ‘explore-functie’ kan machine learning de volgende datavraag in een context voorstellen, gepersonaliseerd voor de gebruiker en toegankelijk via één klik."



4. Maak van nieuwsgierigheid een sociaal fenomeen

Wanneer vrienden of collega’s iets interessants opmerken, nemen ze meestal anderen daarin mee, uit nieuwsgierigheid. Prakash: "Dit gegeven is ook door te voeren in data analyses, door aan te geven wie nog meer naar bepaalde onderwerpen zoekt. Zo krijgt data analyse een sociaal karakter, en ontstaat meer betrokkenheid. Het wekt nieuwsgierigheid op."



5. Breng de ontbrekende kennis in beeld

Meldingen van nieuwe berichten op een telefoon zijn voor veel mensen lastig te weerstaan. Deze uitnodigingen om apps te openen, kan ook in data analyse worden doorgevoerd om nieuwsgierigheid te voeden. Prakash: "We hebben gewerkt aan een ‘automated business monitoring’ functie, waarbij een machine learning-algoritme voortdurend belangrijke factoren in de gaten houdt en gebruikers uitnodigt om dieper te graven wanneer één van de statistieken zich op onverwachte manieren gedraagt op één van de dimensies die je belangrijk vindt. Hierdoor worden mensen geprikkeld actief met de data aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar informatie die ze nog niet hadden."