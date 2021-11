 Big Data en kunstmatige intelligentie blijven belangrijkste trends in financiële sector

Robotisering steeds belangrijker in financiŽke sector - De afgelopen vier jaar zijn Big Data en kunstmatige intelligentie jaarlijks de trends met de grootste invloed op de financiële sector gebleken. Dat wordt geconcludeerd in de trendanalyse van de jaarlijkse FinTech Barometer van Visma | Onguard.



De FinTech Barometer wordt ieder jaar onder ruim 300 finance professionals uitgevoerd. In 2017 en 2021 noemt respectievelijk 44 procent en 43 procent Big Data als trend met grootste invloed op de financiële sector. Kunstmatige intelligentie is met de jaren populairder geworden: in 2017 zag zeventien procent dit als invloedrijke trend in de sector, in 2021 was dat 31 procent.



Rol van robotisering

Waar Big Data en kunstmatige intelligentie populair zijn gebleven of populairder zijn geworden over tijd, geldt dit niet voor robotisering. In 2017 noemde slechts een kwart dat als trend met invloed in de financiële sector, maar was het met 44 procent wel de meest invloedrijke trend in het order-to-cash proces. In 2021 is dat respectievelijk 23 en 21 procent. De invloed van robotisering op het order-to-cash proces lijkt dus afgenomen.

Raymon van Viegen, CFO bij Visma | Onguard: "Dat finance professionals de impact van robotisering in hun sector en in het order-to-cash proces niet zien, vind ik opvallend. In ons werk zien we namelijk dat robotisering elk jaar meer taken in het administratieve proces vervangt en over de jaren dus zeker niet minder belangrijk geworden is. Het is alleen al verwerkt in de software die finance professionals gebruiken, waardoor men niet in de gaten heeft dat dit robotisering is. Dat professionals de invloed van robotisering niet doorhebben, is dus eigenlijk een groot compliment. Het betekent dat men zodanig goed ontzorgd wordt dat zij er al volledig aan gewend zijn. Wat dat betreft maakt de sector grote stappen vooruit."