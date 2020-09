Nederlanders trots op werk Ook enthousiasme over het werk ligt hoger dan in omringende landen - Ruim 70 procent van de Nederlandse werknemers is trots op het werk dat ze doen. Daarmee doet Nederland het een stuk beter dan de omringende landen. In Engeland (64,5 procent), Duitsland (64,1 procent) en Frankrijk (57,1 procent) zijn werknemers minder trots op hun werk. Enkel België is iets trotser met 80 procent.



Dit blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School, uitgevoerd onder 3.870 werknemers uit vijf verschillende landen.



Britten minst tevreden met werk

De coronacrisis schept bijzondere en uitdagende werkomstandigheden. Wat er zich in de toekomst op de arbeidsmarkt zal afspelen, is moeilijk te voorspellen. Uit het onderzoek blijkt wel dat de Nederlander trots is op zijn baan. Trots zijn op wat we doen, is één ding, maar zijn we dan ook tevreden met onze huidige baan? Nederlandse werkgevers mogen zich gerust eens op de borst slaan, want het antwoord luidt bijna volmondig ja: 67 procent van de Nederlanders is tevreden met zijn of haar baan, daarbij is zelfs een op de vijf heel tevreden. Trots zijn op uw werk, leidt dus ook tot tevredenheid. Ook hier doet Nederland het opmerkelijk beter dan de omringende landen. De Belgen staan voorop. De Britten scoren het minst goed. Bij hen is 53 procent tevreden tot heel tevreden. Duitsland (62,6 procent) en Frankrijk (56,8 procent) vertoeven in het middenveld.

"Die hoge scores betekenen dat veel werknemers een sterke verbinding voelen met hun werk. Dit wijst op een hoge intrinsieke motivatie. Het verklaart wellicht ook waarom het plotse gedwongen thuiswerk voor veel werknemers moeilijk was. Wanneer werk meer is dan hetgeen uje elke werkdag naartoe gaat, maar betekenis geeft aan wie ubent, dan komt gedwongen thuiswerk, en zeker technische werkloosheid, extra hard aan," aldus Ans De Vos, professor aan de Antwerp Management School.



Meer dan helft Nederlanders bruist van energie op werk

Trots én tevreden, dat wil dus ook zeggen dat Nederlanders graag gaan werken. De cijfers bevestigen dat ook hier. In Nederland is 66 procent enthousiast over zijn of haar werk en 53 procent bruist van de energie op het werk. Het bewijs dat heel wat werkgevers er echt in slagen om een aangenaam werkklimaat te creëren.

Qua enthousiasme blijven we Duitsland (54,6 procent), Frankrijk (53,9 procent) en Engeland (52,7 procent) voor. De Engelsen bruisen ook het minst van energie op hun werk. Slechts 1 op de 3 gaat dagelijks met een opgeladen batterij naar het werk.

Mark Bloem, directeur SD Worx Nederland: "Nederland doet het zeer goed vergeleken met de omringende landen. We halen indrukwekkende cijfers en die bevestigen een trend die we eerder opmerkten: de werktevredenheid bij Nederlandse werknemers lag nooit zo hoog in de afgelopen tien jaar. Werktevredenheid wordt bepaald door verschillende factoren zoals werkzekerheid, werkzaamheden en werkomstandigheden. Het is nu maar de vraag hoe de COVID-19 crisis dit zal beïnvloeden."

