Maak de ‘connected enterprise’ werkelijkheid De connected enterprise is een bedrijfsecosysteem waarin elke afdeling digitaal verbonden is - De term 'connected enterprise' is in het verleden wel vaker gebruikt, maar bedrijven hebben nu pas de kans om het potentieel ervan te benutten. De connected enterprise is een bedrijfsecosysteem waarin elke afdeling van een bedrijf digitaal verbonden is, van de verkoopafdeling, klantenservice en financiële administratie tot human resources, productie, R&D, engineering, logistiek, marketing, enzovoort.



Simpel gezegd: wanneer deze functies virtueel worden uitgevoerd, kunnen bedrijven gebruikmaken van slimme processen die gebaseerd zijn op gegevensanalyse en een veilige en naadloze verbinding tussen mensen, processen en producten mogelijk maken.

Het klinkt geweldig en dat is het ook. Een verbonden bedrijf kan de manier waarop het zich onderscheidt van de concurrentie drastisch verbeteren. Dat stelt Rolf Hellemons, Associate Director bij Verizon Business Benelux die dit artikel schreef.

Hellemons: "Welk bedrijf wil nou niet razendsnel kunnen handelen in de digitale wereld en de meest innovatieve diensten en oplossingen leveren aan zijn klanten vóór zijn concurrenten dat doen. En welk bedrijf wil nou niet samenwerken met toonaangevende partners binnen de sector en uiteindelijk succesvol en winstgevend zijn? Het antwoord is: geen enkele.

Dus waarom gaan niet meer bedrijven deze nieuwe uitdaging aan? Voor sommige directieleden lijkt het traject ingewikkeld en intimiderend. Nu we ons in het jaar 2022 bevinden, kunnen we gerust zeggen dat het zakelijke landschap voorgoed is veranderd en dat bedrijven moeten profiteren van de veelzijdigheid die de connected enterprise kan bieden."



Hier volgen vijf belangrijke aandachtspunten:



1. Effectieve digitale workflows hebben een sterke, veilige connectiviteit nodig, anders falen ze

Hellemons: "Een sterke, veilige en schaalbare netwerkinfrastructuur is het fundament van elk bedrijf. Dat is een feit. Je netwerk versterkt de ontwikkeling van workflows en dat is het kloppend hart van je bedrijf. Op zijn zachtst gezegd is het dus belangrijk om het netwerk vanaf het begin mee te nemen in het besluitvormingsproces en hier vervolgens op voort te bouwen. Als bedrijven hun digitale toekomst bouwen op zwakke fundamenten, zullen ze uiteindelijk instorten.

Om te kunnen profiteren van nieuwe technologieën zoals 5G, MEC, kunstmatige intelligentie, AR/VR, hebben ze een flexibel, veilig, programmeerbaar, schaalbaar en betrouwbaar platform nodig. Een platform dat netwerkdiensten kan leveren op een meer wendbare, veerkrachtige en cloud-gerichte manier dan traditionele netwerkinfrastructuren. Dit wordt ook wel Network as a Service (NaaS) genoemd. NaaS zal in combinatie met digitale capaciteiten de sleutel tot succes zijn. Het zorgt ervoor dat dynamische applicaties op een dynamische manier bij dynamische gebruikers terechtkomen - dat is de filosofie van de connected enterprise."



2. Er is geen alles-in-één-oplossing, kies diverse IT-oplossingen voor specifieke bedrijfsonderdelen

Hellemons: "Meestal heeft een bedrijf meerdere afdelingen die allemaal strijden om middelen, investeringen en specifieke IT-oplossingen om hun diensten sneller en efficiënter te kunnen leveren. Dit heeft bedrijven altijd onder druk gezet om prioriteit te geven aan de ene afdeling boven een andere. In de connected enterprise kan de CIO deze uitdaging nu makkelijker oplossen. Niet-gedifferentieerde, standaard softwareoplossingen die in de hele organisatie dagelijks worden gebruikt, liggen nog steeds aan de basis van de IT-infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is. Het grote verschil is de invoering van gedifferentieerde IT-oplossingen.

In een virtuele wereld kunnen specifieke applicaties snel worden uitgerold en gebruikt, op basis van individuele behoeften. Deze applicaties bevinden zich aan de rand, dichter bij waar de klanttransactie plaatsvindt. Wat betekent dit in de praktijk? Het betekent snellere, meer flexibele inzet en reacties. Specifieke IT-middelen die een verschil maken voor individuele bedrijfslijnen helpen bij de ondersteuning van innovatievere ontwikkeling en sterkere lanceringen."



3. Het belang van een sterk partnernetwerk

Hellemons: "De digitalisering van processen en workflows opent een wereld van nieuwe mogelijkheden en helpt het ecosysteem van partners groeien. Veel bedrijven hebben in silo's gewerkt, achter gesloten IT-systemen en via beperkte leverancierscontracten. Dit heeft ertoe geleid dat zij geen gebruik konden maken van de ideeën en technologieën die verschillende partners te bieden hebben. Nu is veilige en naadloze communicatie en samenwerking mogelijk binnen het verbonden ecosysteem van de onderneming.

Door IT-partners te selecteren die goed samenwerken op een digitale manier kan innovatie worden versneld en kunnen storingen worden verminderd. Bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van sectorgenoten bij het co-creëren van eersteklas producten en diensten. Dit is een innovatieve marktdifferentiator, mogelijk gemaakt door technologie en de digitale kracht van de connected enterprise."



4. Denk aan de menselijke maat in de digitale werkplek

Hellemons: "We hebben de werkplek zien veranderen tijdens de pandemie. Bedrijven gingen over op hybride werkomgevingen en kozen voor meer samenwerkingstechnologieën. Werken binnen de connected enterprise brengt een nieuwe digital-first werkplek met zich mee. Werknemers zullen meer interactie hebben met technologie en digitale workflows. Rollen zullen veranderen en automatisering zal de behoefte aan personeel niet vervangen, maar hun rollen herdefiniëren. Dit creëert nieuwe werkgelegenheidskansen op gebieden waar veel kennis vereist is en waarvan we het bestaan nog niet kenden.

Bedrijven moeten zich hard maken voor elke individuele werknemer binnen deze digital-first werkplek om te zorgen voor goede menselijke ervaringen. Daarbij moeten ze rekening houden met hun scholing, mentale welzijn en ervaring. Het is van essentieel belang dat de prestaties van deze omgevingen worden begrepen en gemeten, aangezien ze betrekking hebben op de menselijke ervaring en resultaten.



5. Het is essentieel om deze dynamische wereld te beveiligen

Hellemons: "Binnen de connected enterprise is alles dynamisch: informatie en mensen zijn overal. Data wordt voortdurend bijgewerkt, gewijzigd en ontwikkeld. Hierbij is het niet realistisch om deze snelle verandering te beperken en te controleren zonder de impact van de connected enterprise te belemmeren. Het aanpasbare karakter van de digitale wereld stelt bedrijven in staat om snel te bewegen tussen connectiviteitsnetwerken. Dit kan zowel openbaar als privé, van de ene toepassing naar de andere en tussen cloud-, bedrijfs- en gebruikersomgevingen. En dat alles binnen een handomdraai. Deze fluïditeit biedt cybercriminelen nieuwe aanvalsmogelijkheden als niet de juiste preventieve maatregelen worden genomen.

Elk bedrijf zal moeten weten en begrijpen dat cyberweerbaarheid gelijk staat aan digitale weerbaarheid, en dus aan operationele weerbaarheid, en dus aan bedrijfscontinuïteit. Beveiliging zal worden gezien als een essentiële dienst binnen de connected enterprise, niet als een op zichzelf staande optie. Deze beveiligingsdiensten moeten worden ingebouwd in de fundamenten van de infrastructuur en bijdragen tot de totale flexibiliteit van gebruikers en gegevens in termen van locatie, tijd en gekoppeld aan identiteitskenmerken om de connected enterprise, zijn gegevens, zijn merk en zijn mensen te beschermen.

De weg naar een connected enterprise is een geleidelijke weg en de transformatie zal niet van de ene dag op de andere plaatsvinden. Veel bedrijven zullen ontdekken dat de snelheid van de technologische verandering, zodra zij aan deze reis beginnen, hun koers kan wijzigen en hun doelstellingen kan herdefiniëren; de eerste stap moet echter worden gezet.

Mijn oproep aan bedrijven over de hele wereld is om van 2022 het jaar te maken waarin de 'connected enterprise' werkelijkheid wordt - de technologieën en de expertise zijn al voorhanden. Het is belangrijk dat bedrijven samenwerken met internationale partners die hen tijdens deze reis zullen ondersteunen en de flexibiliteit, schaalbaarheid en aanpasbaarheid bieden die elk bedrijf nodig heeft.

Elk bedrijf heeft de kans om het beste uit zichzelf te halen met de juiste digitale basis en professionele expertise achter zich."

